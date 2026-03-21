中東戰爭持續，黃金原被視為避險資產，俗話說「炮聲一響，黃金萬兩」，過去戰爭爆發時黃金往往被預期將會走強，然而，國際現貨黃金價格已經連續下跌多日，今（21）日更一度跌破每盎司4500美元關卡，本週黃金價格累計已下跌約11％，創下自1983年以來最大的單週跌幅。且自2月底美國與以色列襲擊伊朗，中東戰爭爆發以來，黃金價格已下跌超過14％。
黃金價格為何疲軟？
根據《CNN》報導，黃金價格未因戰爭而上漲，這是因為伊朗戰爭讓國際油價成為最受矚目焦點，帶來全球通貨膨漲壓力，美國聯準會（Fed）原本被預計在今年繼續降息，但在中東戰火升溫後，交易員們轉向認為聯準會將停止降息，甚至啟動升息的可能性都在提高。
聯準會利率政策的轉變，連帶推高美債殖利率，從而增加持有黃金的機會成本，且不僅是美國聯準會，全球各國央行都在這波國際油價劇烈變動的環境中，深入評估利率政策的調整，在預期未來利率將會上行的前提下，黃金作為沒有利息的資產，其吸引力自然有所下降。
美元走強也削弱金價
自伊朗戰爭爆發以來，美元指數已上漲近2％，結束了持續數月的下跌趨勢。美元走弱時，黃金往往會跟著受益，反之，美元反彈則會削弱黃金的吸引力。
黃金近年漲太多 獲利了結壓力增
去年黃金價格狂漲了64％，創下1979年以來的最佳單年紀錄，今年稍早金價更是首次突破每盎司5000美元大關，由於黃金價格近年的飆升，吸引了一批散戶跟風追捧漲勢，使得現在黃金逐漸變得像是一種投機性的風險資產，而非傳統意義上的避險資產。
這也意味著，一旦熱潮消退，那些跟風投資者就會快速拋售黃金來重新平衡手中的投資組合，而一些大型機構投資者也會在金價下跌時觸發止損指令，導致黃金下跌形成自我強化的螺旋，加速加深黃金跌勢。
不過，許多分析師依然看好黃金前景。華爾街資深分析師亞德尼（Ed Yardeni）表示，仍看好今年底黃金價格將達到每盎司6000美元，主要是因為地緣政治不確定性依然存在，且美元反彈動能也可能減弱。不過，亞德尼也指出若情況發展不如預期，後續不排除調整黃金年底目標價，將其下修至每盎司5000美元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據《CNN》報導，黃金價格未因戰爭而上漲，這是因為伊朗戰爭讓國際油價成為最受矚目焦點，帶來全球通貨膨漲壓力，美國聯準會（Fed）原本被預計在今年繼續降息，但在中東戰火升溫後，交易員們轉向認為聯準會將停止降息，甚至啟動升息的可能性都在提高。
聯準會利率政策的轉變，連帶推高美債殖利率，從而增加持有黃金的機會成本，且不僅是美國聯準會，全球各國央行都在這波國際油價劇烈變動的環境中，深入評估利率政策的調整，在預期未來利率將會上行的前提下，黃金作為沒有利息的資產，其吸引力自然有所下降。
美元走強也削弱金價
自伊朗戰爭爆發以來，美元指數已上漲近2％，結束了持續數月的下跌趨勢。美元走弱時，黃金往往會跟著受益，反之，美元反彈則會削弱黃金的吸引力。
黃金近年漲太多 獲利了結壓力增
去年黃金價格狂漲了64％，創下1979年以來的最佳單年紀錄，今年稍早金價更是首次突破每盎司5000美元大關，由於黃金價格近年的飆升，吸引了一批散戶跟風追捧漲勢，使得現在黃金逐漸變得像是一種投機性的風險資產，而非傳統意義上的避險資產。
這也意味著，一旦熱潮消退，那些跟風投資者就會快速拋售黃金來重新平衡手中的投資組合，而一些大型機構投資者也會在金價下跌時觸發止損指令，導致黃金下跌形成自我強化的螺旋，加速加深黃金跌勢。
不過，許多分析師依然看好黃金前景。華爾街資深分析師亞德尼（Ed Yardeni）表示，仍看好今年底黃金價格將達到每盎司6000美元，主要是因為地緣政治不確定性依然存在，且美元反彈動能也可能減弱。不過，亞德尼也指出若情況發展不如預期，後續不排除調整黃金年底目標價，將其下修至每盎司5000美元。
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