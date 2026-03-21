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▲婁峻碩曾經有過月薪3000元的低潮期，苦熬許久才成名、成功。（圖／資料照片）

▲焦凡凡（左）去年9月在婁峻碩（右）演唱會上宣布懷孕，今（21）日兒子順利誕生。（圖／ 伊弗龐金有限公司提供）

▲焦凡凡與婁峻碩歷經8年愛情長跑後，於2024年12月登記結婚，互訂終生。（圖／IG@fan0914fan）

婁峻碩與焦凡凡前年12月宣告結婚，今（21）日一起迎來牡羊座的兒子誕生，粉絲都為他們開心。兩人之間的愛情故事從巧合開始，彼此於社群網站上結識，意外發現生日竟然都是9月14日，認識3天就交往，經過8年的長跑，從朋友、戀人到修成正果，中間也一起度過生命中的高低起伏，熬過婁峻碩月薪只有3000元的日子，才有今天受到各方祝福的圓滿結果。目前在外界眼中堪稱幸福美滿的婁峻碩與焦凡凡，認識才3天後就此交往，除了彼此生日同一天、星座也一致外，焦凡凡提過自己性格很主動，剛開始由於同天生日才會跟婁峻碩聊開來，過程中覺得蠻契合，見面之後感覺更是良好，就再也沒猶豫立刻交往，到現在已經在一起8年，還迎接了愛的結晶誕生，成為讓粉絲羨慕的現代愛情童話。不過這段時光不可能都是粉紅泡泡而沒有考驗或打擊，婁峻碩在尚未走紅前經歷過漫長的低潮期，不僅收入不穩定，甚至月薪只有3000元，好在焦凡凡身為YouTuber，主動將影片剪輯工作交給婁峻碩，也照樣支付薪水，幫助他熬過低潮期，後來反倒是因為婁峻碩有了知名度，焦凡凡也越來越受到關注，進入不一樣的感情階段。焦凡凡曾經自我解嘲：「以前不紅的時候，根本沒有人在乎。」只是婁峻碩隨著身為「五堅情」成員、人氣一路暴漲，焦凡凡也開始面對壓力，還要被網友針對外貌與身材嚴厲的檢視。婁峻碩霸氣護愛，不時在社群媒體上分享合照，也不吝公開稱讚焦凡凡，漸漸贏得外界的支持，讓粉絲們改變態度，對他們減少謾罵、更多的是祝福。終於在2023年10月28日，婁峻碩在馬爾地夫精心策畫求婚，用自創歌曲〈Till 4ever〉當背景音樂，他笑稱焦凡凡的反應是：「她嚇到，但她願意。」焦凡凡也跟著幽默回應：「我嚇到，但我願意！」兩人交往達2555天，在這一天確定彼此將為人生中的伴侶。他們正式登記結婚的2024年12月27日也是特別挑過，這是他們交往進入第8年的第一天，也是結婚的紀念日。有別於外界印象中的夢幻、浪漫，焦凡凡也曾坦承跟婁峻碩會吵架，可是會彼此磨合，對於金錢等價值觀他們都曾吵過，甚至她也提過要分手的氣話，婁峻碩都沒有答應，儘管這8年並非完美到不起波瀾，他們不會刻意掩飾，反倒坦誠與對方分享，維持真誠、不假裝的相處，或許也是他們能夠和諧進入到人生下一階段的理由。