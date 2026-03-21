蘋果近日釋出iOS 26.4 的候選版本，已經向開發者和公開測試用戶推出，預料正式版很可能會在 3 月 23 日或 3 月 24 日正式發布。這次更新修復先前讓果粉崩潰的鍵盤打字錯誤，還帶來了有趣的 AI 播放清單與全新的表情符號，並大幅升級了防盜安全機制，十大升級亮點一次看。
實用功能進化：打字不卡頓、家人共享更自由
1.鍵盤 Bug 修復：iOS 26.4 修正了 iOS 26 的一個鍵盤錯誤，解決了會導致快速輸入時出現拼字錯誤的問題。
2.被盜設備保護預設開啟：這項防護功能現已預設開啟，透過要求生物識別認證來防止他人物理盜竊和存取 iPhone，包含防止他人查看密碼和關閉 iPhone 的遺失模式。若要進行更改 Apple ID 密碼等操作，系統還會設定一小時的安全延遲。
3.購買共享解綁：家庭共享群組中的成年人不再需要使用相同的付款方式，Apple 現在允許每個人添加自己的信用卡。
娛樂與視覺體驗升級：AI 幫排歌單、新Emoji 上線
4.AI播放清單樂園：Apple Music 提供了名為「播放清單樂園」的功能，可讓用戶根據文字描述產生播放清單。可以加入心情、感受、活動等描述，讓 AI 來理解並生成歌單。
5.8款全新表情符號：聊天打字有新花樣了，這次新增了八個表情符號角色，包括長號、寶箱、扭曲的臉、毛茸茸的生物、戰鬥雲、虎鯨和芭蕾舞者。
6.Podcast升級：支援 HLS 串流播放視訊劇集，並提供音訊和視訊切換以及離線視訊下載選項。
7.減少高光效果：如果不喜歡液態玻璃效果，可以使用「減少高光效果」設定來減少點擊按鈕時的強光閃爍。此外，「減少動態效果」設定也會比以前進一步限制液態玻璃動畫。
生活與健康輔助：CarPlay 也能用 AI
8.CarPlay 支援 AI 應用：從 i OS 26.4 開始，CarPlay 用戶將可以使用第三方聊天機器人。OpenAI、Anthropic 和 Google 等公司需要更新其應用程式以支援 CarPlay。
9.追蹤平均就寢時間：健康應用程式中的睡眠功能，現在會記錄過去兩週的平均就寢時間，以便用戶更好地了解就寢時間對睡眠的影響。
10.環境音樂：蘋果為 iOS 內建的環境音樂，讓用戶可以更快捷地播放背景音樂。用戶可以直接選擇蘋果精心挑選的睡眠、放鬆、效率和健康播放清單。
資料來源：蘋果
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1.鍵盤 Bug 修復：iOS 26.4 修正了 iOS 26 的一個鍵盤錯誤，解決了會導致快速輸入時出現拼字錯誤的問題。
2.被盜設備保護預設開啟：這項防護功能現已預設開啟，透過要求生物識別認證來防止他人物理盜竊和存取 iPhone，包含防止他人查看密碼和關閉 iPhone 的遺失模式。若要進行更改 Apple ID 密碼等操作，系統還會設定一小時的安全延遲。
3.購買共享解綁：家庭共享群組中的成年人不再需要使用相同的付款方式，Apple 現在允許每個人添加自己的信用卡。
娛樂與視覺體驗升級：AI 幫排歌單、新Emoji 上線
4.AI播放清單樂園：Apple Music 提供了名為「播放清單樂園」的功能，可讓用戶根據文字描述產生播放清單。可以加入心情、感受、活動等描述，讓 AI 來理解並生成歌單。
5.8款全新表情符號：聊天打字有新花樣了，這次新增了八個表情符號角色，包括長號、寶箱、扭曲的臉、毛茸茸的生物、戰鬥雲、虎鯨和芭蕾舞者。
6.Podcast升級：支援 HLS 串流播放視訊劇集，並提供音訊和視訊切換以及離線視訊下載選項。
7.減少高光效果：如果不喜歡液態玻璃效果，可以使用「減少高光效果」設定來減少點擊按鈕時的強光閃爍。此外，「減少動態效果」設定也會比以前進一步限制液態玻璃動畫。
8.CarPlay 支援 AI 應用：從 i OS 26.4 開始，CarPlay 用戶將可以使用第三方聊天機器人。OpenAI、Anthropic 和 Google 等公司需要更新其應用程式以支援 CarPlay。
9.追蹤平均就寢時間：健康應用程式中的睡眠功能，現在會記錄過去兩週的平均就寢時間，以便用戶更好地了解就寢時間對睡眠的影響。
10.環境音樂：蘋果為 iOS 內建的環境音樂，讓用戶可以更快捷地播放背景音樂。用戶可以直接選擇蘋果精心挑選的睡眠、放鬆、效率和健康播放清單。
資料來源：蘋果