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總統賴清德今（21）表示，經濟部評估後，認為核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。對此，屏東民進黨立委徐富癸表示，對於核二、核三是否重啟的議題，其立場非常清楚：尊重法律、以安全為最高原則，並強調核廢料的最終處置場應一併進行討論，完整評估與社會溝通後，再來確認是否要使用核能，而不是倉促做出政策決定。賴清德表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，台電行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。對此，徐富癸指出，從能源結構來看，單一核電場約占總發電量約5%至6%，然而，核電是否可以延役或重啟，關鍵仍在於安全條件是否充分達標。例如：核電廠設計壽命多為40年，延役需經過嚴格的老化評估與設備更新，台灣位處地震帶，必須符合國際核安標準，核廢料的最終處置場也應該一併進行討論。徐富癸認為，在法規完備、安全無虞、資訊透明三大前提下，針對核二或是核三公平、完整的風險評估與社會溝通，再來確認是否要使用核能，而不是倉促做出政策決定。徐富癸提到，能源政策不能只看經濟，而應在供電穩定與公共安全之間取得平衡，唯有在充分準備的情況下，核電是否繼續使用，才具有理性討論的基礎。他說，屏東作為核三廠所在地，作為屏東的民意代表，絕對不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。