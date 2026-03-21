春季夜晚精彩天象要來了！根據臺北市立天文科學教育館表示，下週將會有一連串月球與多個亮眼星體近距離接近的天象美景，分別是下周一（23日）、下周四（26日）、下周五（27日），將會構成景緻浪漫又容易觀賞的「星月共舞」畫面，為日常夜晚增添一抹驚喜，且視覺效果佳，只要抬頭就有機會看得到。
下周一「月掩昴宿星團」！最佳觀賞時間出爐
天文館提到，下周精彩星象最先登場的是下周一（23日）傍晚的「月掩昴宿星團」。當天日落後，一彎眉月懸於西方天空，緊鄰有「七姊妹」之稱的昴宿星團（M45），這個被譽為星空珠寶盒的星團，由大量年輕藍色恆星組成，是最容易觀賞的星團之一。
當晚昴宿星團如碎鑽般點綴在月牙旁，視覺效果極佳，即使在都市也能以肉眼辨識其中較亮的星點；若搭配雙筒望遠鏡，還能看見當中緊密簇集的星團成員，是觀星入門的絕佳目標。
天文館建議民眾把握天黑後至20時30分前這段時間，選擇西方無遮蔽的開闊地點觀賞。
下周四、下周五連兩晚星月共舞！初學者也能輕鬆觀賞
臺北天文館表示，精彩不只一晚！下周四（26日）月球將移至雙子座附近，與明亮的木星接近並上演「木星合月」；隔日周五（27日）則輪到雙子座一等亮星北河三接力與月球同框；三晚不同風格的星月組合，無論抬頭觀賞或隨手拍照，都別具看點。
臺北天文館說，這類「月球帶路」的天象特別適合初學者，只要先找到明亮的月亮，就能順勢辨識周邊星體，是認識星空的捷徑。隨著春季天氣逐漸穩定，正是欣賞夜空的好時機，也可以把握周六晚間19至21時至天文館透過天文望遠鏡實際觀星。
資料來源：臺北市立天文科學教育館
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天文館提到，下周精彩星象最先登場的是下周一（23日）傍晚的「月掩昴宿星團」。當天日落後，一彎眉月懸於西方天空，緊鄰有「七姊妹」之稱的昴宿星團（M45），這個被譽為星空珠寶盒的星團，由大量年輕藍色恆星組成，是最容易觀賞的星團之一。
當晚昴宿星團如碎鑽般點綴在月牙旁，視覺效果極佳，即使在都市也能以肉眼辨識其中較亮的星點；若搭配雙筒望遠鏡，還能看見當中緊密簇集的星團成員，是觀星入門的絕佳目標。
天文館建議民眾把握天黑後至20時30分前這段時間，選擇西方無遮蔽的開闊地點觀賞。
臺北天文館表示，精彩不只一晚！下周四（26日）月球將移至雙子座附近，與明亮的木星接近並上演「木星合月」；隔日周五（27日）則輪到雙子座一等亮星北河三接力與月球同框；三晚不同風格的星月組合，無論抬頭觀賞或隨手拍照，都別具看點。
臺北天文館說，這類「月球帶路」的天象特別適合初學者，只要先找到明亮的月亮，就能順勢辨識周邊星體，是認識星空的捷徑。隨著春季天氣逐漸穩定，正是欣賞夜空的好時機，也可以把握周六晚間19至21時至天文館透過天文望遠鏡實際觀星。
資料來源：臺北市立天文科學教育館