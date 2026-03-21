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網紅晚安小雞（本名陳能釧）因在柬埔寨拍片造假，被逮捕入獄服刑2年後，於本月19日晚間飛回台灣，落地後因通緝犯身分被帶回，在士林地檢署複訊後諭知限制住居。今（21）日下午3點晚安小雞召開記者會，說明近2年期間的經歷、重大詐騙受害情況以及未來規劃。記者會上，晚安小雞首先因自己的事站上新聞版面與占用社會資源而道歉，深深一鞠躬後，他說：「願意承擔自己犯的錯，2年監獄生活真的很不容易，從面對鏡頭的面對自己一個人，失去自由後，有很多時間反省。」而他也說，學習到最重要的一點是，做任何事都必須自己承擔後果與責任。晚安小雞說明整起事件，剛開始是一位名為Selina的老闆主動找上他，以希望提升銷售業績為由，建議他到柬埔寨拍攝以綁架為題材的內容構想，晚安小雞表示：「我一開始是極力反對的，因為知道這個題材非常敏感，稍有不慎就會引起社會大眾的反感跟不安。」但對方以這樣的拍攝，可以提醒大眾與粉絲前往各國旅遊，必須注意安全風險為由說服了他，而對方也承諾會保護他的人身安全，因此最終晚安小雞選擇了這個方式，他因此決定構思整起計畫。因影片曝光後，被警方逮捕盤問、打得半死時，晚安小雞基於信任，從未供出其他人，沒想到S女從事件爆發以來完全不聞不問，直到入獄1年後她突然再次聯絡上晚安小雞，自稱認識一名叫「阿贊爹」的人，對方表示他認識前總理洪森的姪子洪杰，還傳了多張合照證明。當時阿贊爹跟S女曾到柬埔寨找晚安小雞，稱若想離開只是支付1200萬泰銖即可，前提是先支付400萬泰銖的頭期款，餘款等人被帶到泰國邊境後再一手交錢一手交人，全案上訴高院後就可以回家，晚安小雞說：「焦急與無助的情況下，我與家人選擇相信。」家人在轉帳390萬跟繳交現金10萬後，阿贊爹傳了一張偽造的法院認證減刑的證明，並承諾7天內可以回家。沒想到，阿贊爹再到柬埔寨找晚安小雞，卻改口稱得把剩下的800萬也付清，否則無法如期返台，甚至得知S女早已搬走了其中的250萬，因此最終只得在監獄內服完刑。S女在晚安小雞坐牢期間，未經他同意擅自販售自家的產品牟利，侵害他品牌權益，晚安小雞更控，S女利用部分加工偽造扭曲的語音內容，稱他賄賂高官，向新聞媒體爆料混淆視聽，試圖阻止他返台。對此，晚安小雞的家人在他坐牢時已經協助報案，目前偵查庭已經開完，全案已經進入司法程序。