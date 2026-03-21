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▲台中市府勞工局舉辦「富市台中 就業成功」就業博覽會，今(21)日在中興大學惠蓀堂熱鬧登場，（圖／記者金武鳳攝，2026.3.21)

▲今天登場的就博會，有近百家知名企業參加，不少面試攤位都大排長龍，初估總媒合率逾6成。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.21)

台中市府勞工局舉辦的「富市台中 就業成功」就業博覽會，今(21)日在中興大學惠蓀堂熱鬧登場，現場設置創新科技星光區、築夢工程星光區、微笑服務星光區、永續共好星光區等4大徵才專區，邀集98家廠商，提供超過7,000個職缺，吸引逾5千求職者參與，包括台積電、台灣美光、鴻海等知名企業面試攤位都大排長龍，初估總媒合率逾6成。勞工局長林淑媛表示，今日徵才最高薪資上看10萬元，感謝參與廠商提供青年學子就業機會。台中市近年經濟發展動能持續成長，包括投資台灣三大方案已經累計有354家廠商投資台中市，表示企業對台中市的投資環境相當有信心。此外耗資88億、即將在3月23日正式開幕的國際會展中心，開幕首展為大家帶來台中市的驕傲「TMTS 2026台灣國際工具機展」。另外，漢神洲際購物廣場也即將在今年4月份開幕，預計可以帶動周邊產業及帶來大量的就業機會。台中市人口已經突破286萬人，其中就業人口數高達148萬人，顯示人力資源十分充沛，期許青年朋友畢業後根留台中市發展邁進，也希望今天的求才廠商都可以找到好人才。中興大學副校長陳全木提到，台中市政府跟中興大學已經連續23年合作舉辦就業博覽會，攜手為中部地區就業力及產業發展競爭力共同努力。台中是一座宜居城市，今日徵才活動邀集近百家企業一同參與，包括台積電、美光、鴻海、大立光、矽品及統一等大企業，期待青年朋友們善用資源、在地就業，讓中部地區生產動能持續發光發熱。勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長劉秀貞指出，台中市政府與中興大學合作舉辦就業博覽會，是產官學合作最佳典範，規模也十分盛大，一方面是企業對於這個活動的肯定，另一方面更是對中部地區人才的肯定，今天這麼多的就業機會，提供現場求職朋友非常多元優質的選擇。參加此次就業博覽會的26歲陳先生，擁有碩士學歷且完成兵役的中興大學校友，目前正處於畢業初期的求職階段，他透過就業服務站得知此次活動資訊，並特地從新竹來參加活動，面試美光的資料數據工程師職缺，期盼能順利錄取，同時他也感謝市府與大專校院攜手合作辦理徵才活動，為青年朋友提供多元豐富的就業機會。於XR實境接軌就業專區體驗的22歲王同學則表示，他透過AI虛擬面試官進行模擬面試，獲得實戰演練機會並在應答過程中發現自身可精進的方向，有效提升求職信心與臨場應對能力！