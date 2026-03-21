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針對國中小營養午餐全面免費政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前表態要推動，而國民黨新北市長參選人李四川今（21）日也說，經過詳細評估若可行，他就會來推動。對此，蘇巧慧表示，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定。台北市長蔣萬安1月6日時，宣布國中小營養午餐全面免費政策，不過，新北市並未跟進，蘇巧慧近期拋出要推動新北免費營養午餐政策，李四川今表示，若年底他當選，會經過詳細評估，如果可行，會來推動。對此，蘇巧慧表示，過去十年她和新北一起成長，更是最早做好準備的候選人，經過她和議員們共同討論，在今年2月初便提出「六大福利政見」，不只推動免費營養午餐，還要為育兒家庭減輕醫療負擔，更提出早產兒家庭照顧津貼3萬元，就是希望減輕市民朋友的育兒壓力。蘇巧慧提到，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她會提出更多政見和願景，希望有機會來為新北市民實現。