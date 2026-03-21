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▲統一布丁去年推出「翻轉布丁」版本，將焦糖與布丁上下顛倒，焦糖比例大幅提高。（圖／7-ELEVEN提供）

統一布丁又來玩創意了！繼去年統一布丁推出「翻轉布丁」引發瘋搶後，今年又傳出7-11即將在4月1日開賣無焦糖版本。統一布丁先翻轉變身丁布，又要變身「全黃布布」，令不少粉絲相當期待，不過開賣時間訂在愚人節當天，也讓不少民眾猜測是不是惡搞，對此7-11官方未正面回應該消息，僅向《NOWNEWS》記者透露「敬請期待」。統一布丁去年推出「翻轉布丁」版本，將焦糖與布丁上下顛倒，焦糖比例大幅提高、佔了約四分之三，讓不少民眾搶在第一時間購入，開賣初期甚至出現全台搶空、一度得預購才能買到的情況。不過也有不少民眾開箱後認為，焦糖比例過高、整體甜度太高較難入口，直言還是更喜歡統一布丁原本黃色布丁體的比例與口感。這次網友似乎又敲碗成功。近期傳出7-11將在4月1日開賣統一布丁「無焦糖版本」，消息一出讓網友笑稱，這次乾脆直接變身「布布」，並紛紛留言表示「到底多瘋（但這個應該比較好吃吧）」、「這個我可以」、「之後全黑要叫丁丁嗎」、「這個超讚！我喜歡不要有焦糖」，在網路上掀起一波討論。這次統一「布布」傳出將在4月1日愚人節開賣，也讓不少民眾霧裡看花，懷疑是否只是愚人節惡搞、並未真的要上市。對此，7-11則保持神祕，僅低調回應「敬請期待」。事實上，統一布丁當年也是選在愚人節推出「翻轉布丁」惡搞廣告，不過當時業者有特別強調「沒有上市」。相較之下，這次官方並未否認、僅以神祕回應帶過，也提醒有興趣的民眾，若真的開賣，記得把握第一波嚐鮮機會，以免之後又出現缺貨、搶不到的情況。