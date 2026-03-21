我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS今晚在光化門免費開唱，吸引全球粉絲前往朝聖。（圖／X@PopBase）

韓國天團BTS（防彈少年團）今（21）晚在首爾光化門舉辦免費回歸演唱會，現場透過抽選制邀請粉絲入座近距離觀看歐爸的帥臉，為了不讓粉絲在現場等太久，BTS特別為抽到現場門票的幸運粉絲準備等候室，讓大家可以坐在室內好好休息，等到入場時間到再慢慢進場。為了不讓粉絲等太久，BTS特別為抽到近距離座席的粉絲租了一個大會議廳以供休息，根據了解，每個座位上都有寫上入場序號，一人一個位子對號入座，只為了不讓ARMY（粉絲名）在室外吹風受凍。偶像特別為粉絲準備休息室的消息曝光後，瞬間吸引許多網友留言，「根本是新娘休息室」、「論防彈有多愛阿米，夏天有冷氣冬天有暖氣，腿酸有等候室坐」、「怕阿米們太熱，真的是太寵溺我們的防彈了」、「羨慕有抽到票的人」、「這不是歐爸，根本是老爸」、「超級寵粉絲！」韓國天團BTS防彈少年團在昨（20）日，發行正規5輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸，並於今日晚間台灣時間7點在首爾光化門廣場舉行免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，並由Netflix全球同步直播，讓全球粉絲已經期待值破表！