一名網友分享在全聯購買水果時，意外得知包裝上的數字其實代表「太陽日」，也就是一年中的第幾天，用來標示蔬果出貨或上架時間，如果不會憑外觀挑選水果，就可以當作其中一項參考依據。北農總經理、前高雄市農業局局長吳芳銘曾表示，太陽日是超市判斷新鮮度與保存期限的重要工具，消費者可藉此推算商品是否新鮮，也是退貨基準日的標準。貼文曝光後引發熱議，不少人直呼「好實用的知識」、「全聯知識王」。
全聯盒裝「數字密碼」是什麼？北農總經理解答：判斷新鮮度關鍵
一名網友在Threads上發文，他表示在全聯買水果時，請教店員有效期限該怎麼看，對方表示盒子上標誌的數字「74」，代表這是今年第74天包好上架的，也就是所謂的「太陽日」，計算過後得出是3月15日出產，讓他學到新知識驚呼：「現在才知道！」
事實上，北農現任總經理、前高雄市農業局局長吳芳銘就曾在臉書發文分享，生鮮超市的標籤通常會藏有一個數字密碼，也就是「太陽日」，代表了新鮮度和保存期限的意義。
吳芳銘解釋，太陽日標示蔬果的出貨時間，以一年365天從1到365進行編號，作為檢查出（到）貨日期，及做為判斷產品的保存期限和新鮮度。
太陽日怎麼計算？全場長知識了：好實用
吳芳銘舉例太陽日的計算，包裝上的數字顯示「196」，意即是指7月15日，如果某種蔬果保存期限是3到5天，那麼就需要特別注意太陽日是191、192和193號的商品，同時這也可以做為退貨基準日的標準，「下次到賣場或超市可以找找這個數字密碼，也可知道蔬果的新鮮程度。」
對此，網友們紛紛留言，「好實用的知識」、「哇學到了，謝謝你的分享」、「全聯知識王」。也有人表示，「我記得全聯後場都會有白板或吊牌寫今日太陽日多少，他們就可以知道哪天上架的」、「因為蔬果沒有效期，都是看實際狀況和太陽日決定打折下架」、「家樂福也是，太陽日可以去推算貼標籤的日期」。
資料來源：吳芳銘臉書粉專
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一名網友在Threads上發文，他表示在全聯買水果時，請教店員有效期限該怎麼看，對方表示盒子上標誌的數字「74」，代表這是今年第74天包好上架的，也就是所謂的「太陽日」，計算過後得出是3月15日出產，讓他學到新知識驚呼：「現在才知道！」
事實上，北農現任總經理、前高雄市農業局局長吳芳銘就曾在臉書發文分享，生鮮超市的標籤通常會藏有一個數字密碼，也就是「太陽日」，代表了新鮮度和保存期限的意義。
吳芳銘解釋，太陽日標示蔬果的出貨時間，以一年365天從1到365進行編號，作為檢查出（到）貨日期，及做為判斷產品的保存期限和新鮮度。
吳芳銘舉例太陽日的計算，包裝上的數字顯示「196」，意即是指7月15日，如果某種蔬果保存期限是3到5天，那麼就需要特別注意太陽日是191、192和193號的商品，同時這也可以做為退貨基準日的標準，「下次到賣場或超市可以找找這個數字密碼，也可知道蔬果的新鮮程度。」
對此，網友們紛紛留言，「好實用的知識」、「哇學到了，謝謝你的分享」、「全聯知識王」。也有人表示，「我記得全聯後場都會有白板或吊牌寫今日太陽日多少，他們就可以知道哪天上架的」、「因為蔬果沒有效期，都是看實際狀況和太陽日決定打折下架」、「家樂福也是，太陽日可以去推算貼標籤的日期」。