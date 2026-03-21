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英國政府週五授權美國，可使用英國境內的軍事基地，對在荷姆茲海峽（The Strait of Hormuz）襲擊船隻的伊朗目標進行打擊。對此，伊朗同日立即朝英屬印度洋領地狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）發射兩枚飛彈，該島上擁有英美聯合軍事基地，據稱飛彈並未命中目標，但狄耶戈加西亞島距離伊朗約有將近4000公里遠，這顯示伊朗擁有的中程飛彈能力比外界預期的更強大。根據《天空新聞》報導，雖然白宮、五角大樓、英國國防部以及美國印太司令部均未對伊朗朝狄耶戈加西亞島發射飛彈發表回應，但伊朗媒體已經大幅報導此事，而有匿名美國官員透露，伊朗確實發射兩枚飛彈，但是兩枚飛彈都沒有擊中島上基地。在英國宣布授權美國使用英國基地來針對襲擊船隻的伊朗目標進行打擊後，伊朗外交部長阿拉格齊隨即在社群平台發文，聲稱絕大多數英國民眾，都不希望捲入以色列和美國針對伊朗發起的這場「選擇性戰爭」，但英相施凱爾（Keir Starmer）允許英國軍事基地被用於侵略伊朗，將迫使伊朗行使自衞權，把英國民眾置於危險之中。而對狄耶戈加西亞島的飛彈攻擊，就顯示英國所面臨的實際風險。狄耶戈加西亞島距離伊朗約有將近4000公里遠，顯示伊朗飛彈射程比德黑蘭先前承認的還要遠。之前伊朗為了澄清對美國本土沒有構成威脅，曾說自己的飛彈射程都在2000公里以內。對於任何商機客機而言，伊朗飛彈實際涵蓋範圍如此之廣，也使得即使繞道伊朗領空飛行依然存在風險。而對於那些想要幫忙美國護航荷姆茲海峽的國家來說，伊朗已經用實際行動顯示他們會採取報復打擊，這類報復是否會上升至不對稱威脅，也讓外界擔憂。狄耶戈加西亞島上基地是美軍重型轟炸機機隊使用的關鍵機場，是美國執行遠離本土的海外軍事行動時的重要中轉站。