我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗縣通霄鎮11日發生休旅車闖平交道遭撞事故，一輛休旅車受困在秋茂園平交道上，眼見列車逼近，駕駛緊急下車按壓按鈕並揮手示警，最終仍遭貨運列車撞擊。事後更傳出駕駛竟是台鐵新埔站蘇姓副站長。台鐵後來也證實該名駕駛為「自己人」，目前正進行懲處程序並將對該副站長求償，當時影片昨日起也開始在網路流傳。警方指出，事故發生於11日晚間7時08分許，台鐵7501次貨物列車行經新埔站與通霄站間東正線秋茂園平交道時，該輛休旅車疑因不明原因熄火受困鐵軌。從曝光畫面可見，當時平交道柵欄已放下，車輛進退不得，駕駛趕緊下車按下緊急按鈕並試圖示意列車停車，但列車仍直行而來，蘇姓副站長最後只能伸長雙手猛揮，示意火車停車，但火車閃避不及仍撞上休旅車車尾，所幸蘇姓副站長及時閃避未受傷，經酒測值為0。事故發生後，該名肇事駕駛被起底，竟是台鐵新埔站60歲蘇姓副站長，當時疑似翹班外出，開車經過平交道時不僅硬闖，事故發生後甚至棄車逃逸。對此鐵路警察局回應，蘇男事發後留在現場處理並配合調查，並無逃逸情形，目前已著手調查，並先將該員工調離現職，將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。