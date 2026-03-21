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因應中東戰事升溫，國際油氣價格劇烈波動，對此，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，行政團隊密切因應中東政經情勢，以多項措施穩定民生物價，其中關於石油及天然氣，除積極協調貨源穩定國內供應，經濟部也落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收國際油價劇烈波動，而對於中油財務的協助，行政院長卓榮泰指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。李慧芝說明，卓榮泰召集相關部會研商協助中油公司財務，指示三方向研議可行性：第一，向金融機構辦理專案融資；第二，以《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》特別預算的餘裕進行撥補；第三，規劃辦理增資。李慧芝表示，卓榮泰感謝各部會持續因應國際情勢，特別要感謝經濟部和中油公司全體同仁，為穩定物價吸收油價漲幅，大幅緩解民生物價衝擊，未來政院將協助中油穩健財務和營運，確保穩定供應國內產業及民生用油，將國際政經局勢變化衝擊降到最低。