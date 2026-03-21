委內瑞拉總統前馬杜洛（Nicolas Maduro）今年1月被美軍在突襲行動中逮捕，並被帶回美國受審，而馬杜洛主要遭到的指控就是與毒品有關，包括括毒品恐怖主義共謀、古柯鹼走私共謀等等。而有外媒報導透露，美國緝毒局（DEA）已將哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）列為重點調查的優先目標，對此，佩特羅發聲否認自己與販毒集團有勾結，稱其為極右翼勢力煽動的政治攻擊。
根據《Newsweek》報導，佩特羅強調在哥倫比亞，「沒有任何一項調查」將他與毒販聯繫在一起，稱自己從未與毒品交易相關人士有過接觸。佩特羅還說，自己曾花費十年時間揭露毒梟與政治人物之間的關係，這項行動不僅讓他身陷險境，也迫使家人流亡海外。
佩特羅表示，即使對他個人的競選資金進行全面調查，也不會發現「哪怕一塊錢」與毒品交易有關，並將相關指控形容為哥倫比亞極右翼勢力發動的政治攻擊。佩特羅強調，「美國的這些調查反而只會幫助我破除哥倫比亞極右翼勢力對我的指控，證明我並未與毒販有任何勾結」。
據稱，目前美國緝毒局對於佩特羅的調查仍處於早期階段，美國檢方尚未公開指控佩特羅犯下任何罪行，一位匿名美國官員表示，白宮並未介入此事，也不清楚目前美國緝毒局是否有掌握任何佩特羅的犯罪證據。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
佩特羅表示，即使對他個人的競選資金進行全面調查，也不會發現「哪怕一塊錢」與毒品交易有關，並將相關指控形容為哥倫比亞極右翼勢力發動的政治攻擊。佩特羅強調，「美國的這些調查反而只會幫助我破除哥倫比亞極右翼勢力對我的指控，證明我並未與毒販有任何勾結」。
據稱，目前美國緝毒局對於佩特羅的調查仍處於早期階段，美國檢方尚未公開指控佩特羅犯下任何罪行，一位匿名美國官員表示，白宮並未介入此事，也不清楚目前美國緝毒局是否有掌握任何佩特羅的犯罪證據。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995