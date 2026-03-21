我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE在台北大巨蛋舉辦連續三天的演唱會。（圖／讀者提供）

韓國女團TWICE昨日起在大巨蛋舉辦連續三天的《THIS IS FOR》巡迴演唱會，今（21）日為演出第二天，開唱前彩排時娜璉劇透了今晚最後一首歌會演唱〈TWICE頌〉，因為這不是一首推出音源的歌曲，只能在演唱會現場碰運氣出現，因此娜璉親口答應「限定安可曲」，瞬間讓所有粉絲都暴動。今日為TWICE大巨蛋演唱會第二天，演唱會開始前成員例行在彩排時跟台下粉絲互動，接著女神們問台下的粉絲「今天最後一首想聽什麼歌？」台下粉絲竭盡全力大喊「TWICE頌！」接著隊長志效回應粉絲：「我們可以演出最後一首安可再唱TWICE頌嗎？」娜璉也接著吐槽「居然有人想聽這個」，但還是答應了粉絲想聽「TWICE頌」的心願，讓現場粉絲瞬間暴動尖叫。TWICE在現場唱這首「TWICE頌」會讓粉絲興奮是有原因的，這首歌是她們2017年在綜藝節目中推出的特別歌曲，不過至今都沒有發佈正式音源過，且她們也幾乎沒在現場公開表演過這首歌，直到本次《THIS IS FOR》巡演才會偶爾拿出來唱，因此TWICE答應在子瑜的家鄉台灣唱這首稀有歌曲，可以說是機會非常難能可貴！而TWICE答應粉絲要唱「TWICE頌」的消息一曝光，讓許多今天不會到場的粉絲羨慕極了，「你們真的吃很好」、「希望第三天也有TWICE頌」、「現在刷票還來得及嗎」、「拜託現場幫忙錄影」、「昨天沒聽到覺得好可惜，早知道三天都買票了。」