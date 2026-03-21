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伊朗方面表示，美國和以色列今（21）日再度襲擊了納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施，伊朗原子能組織（AEOI）表示，沒有造成輻射物質外洩，對週邊地區的居民沒有危險，但仍譴責美以的攻擊違反國際法。綜合外媒報導，伊朗原子能組織表示，今日上午美國與以色列再次攻擊了納坦茲核設施，經過專家團隊針對放射性污染的檢測評估後，並沒有發生輻射物質外洩，對週邊地區的居民沒有危險，但伊朗原子能組織嚴厲譴責美以的攻擊違反國際法。這是美國與以色列2月底聯手襲擊伊朗以來，納坦茲核設施第2次傳出遭到攻擊，國際原子能總署（IAEA）之前曾發聲證實納坦茲核設施遇襲，並稱沒有造成放射性後果，而對於納坦茲核設施今日又被攻擊，國際原子能總署則尚未發表評論。以色列國防軍（IDF）則向《CNN》表示，他們「不清楚以軍針對該設施的任何攻擊」。去年6月美軍在「午夜之錘」行動（Operation Midnight Hammer）中便曾向納坦茲核設施發動打擊，當時川普聲稱這些攻擊「徹底摧毀」了伊朗的核計畫。