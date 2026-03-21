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他去收容所領養貓咪！貓皇「主動拍肩」欽點：人類我選你了

▲米蘭特到住家附近的動物收容中心，希望帶回一隻與自己有緣的寵物，沒想到竟被一隻小貓主動拍肩吸引，意外促成領養決定。（圖／翻攝自TikTok@mariomirante）

一名男子在收容中心挑選寵物時，原本還在猶豫該領養哪隻貓，卻在籠前被一隻小貓主動伸出貓掌拍肩，彷彿是被貓皇「欽點」了，讓他也當場決定領養，緣分瞬間拍板定案。他將過程分享上網，影片迅速突破千萬觀看，整段過程被網友直呼：「根本是命中注定。」男子米蘭特（Mario Mirante）日前分享，他到住家附近的動物收容中心，希望帶回一隻與自己有緣的寵物。當時他在走廊來回查看，一邊觀察一邊思考該選哪一隻，始終拿不定主意。就在他停在某個籠子前時，一隻小貓突然主動伸出貓掌，不斷拍打他的肩膀，像是在刻意吸引注意。這突如其來的互動讓米蘭特當場笑出來，也立刻有了答案，直說：「我覺得我找到了，這隻小貓似乎很中意我。」相關畫面曝光後迅速在網路擴散，影片累積超過千萬觀看，不少網友留言認同這種「被選中」的感覺，「貓貓是最大的，貓貓選你就是你」、「被貓選中是一件很幸運的事」、「貓：我找到奴才了」、「被強迫收編」、「我的貓也是這樣選我的」、「都是命運的安排」。後續米蘭特也分享，他已順利完成領養手續，將這隻小貓帶回家。更有趣的是，他還準備了幾個名字寫在紙條上，讓小貓自行挑選，最後小貓選中了「Chef」這個名字。如今Chef與米蘭特一起生活，每天相伴，過著簡單又幸福的日子。