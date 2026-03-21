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BTS演唱會預估26萬人朝聖 截至7點只有3.8萬人

BTS防彈少年團帶著新專輯《ARIRANG》回歸，今（21）日晚間8點（韓國時間，以下皆是）將在首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，原先官方與警方預估現場最多將湧入26萬人，所以提前動員包含警消、公務人員在內，從6500名提升至約1萬5000人力進行維安與人流管控，文化體育觀光部也首度針對演出發布「演出災難警報」手機通知，整場活動規格直接拉到國家級。不過根據《朝鮮日報》報導，截至韓國時間晚間7點，現場實際聚集人數約落在3萬6000至3萬8000人之間，與先前預估出現明顯落差。根據韓媒報導，接近晚上7點，光化門與德壽宮一帶人潮雖然持續湧入，但整體擁擠程度僅被評為「稍微壅擠」，並未出現原先預想的爆量人海。此外，今天廣場內設置約2萬2000個官方座位，周邊區域也開放無票觀眾站位觀看，隨著晚間7點入場截止、8點正式開演，現場人流大致穩定，整體規模看來確實低於原先喊出的26萬人上限。BTS這場回歸演出，從維安到入場人數預測，都被高規格對待，光化門一路延伸到崇禮門的範圍，都被納入人潮計算，因此才會出現26萬的高估數字，如今實際到場不到4萬人，也讓外界開始關注，是否受到直播分流、場地限制或觀眾移動動線影響；也不排除不少人看到先前大規模維安與人潮預警後，選擇待在家看直播，避開現場可能出現的擁擠風險。日期：2026年3月21日（六）台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點地點：光化門廣場直播：（全球同步直播）