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▲SUGA還原超經典丟麥動作，帥瘋全場。（圖／翻攝自Netflix）

韓國天團BTS（防彈少年團）昨日帶著第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》正式回歸歌壇，今（21）晚他們在光化門舉辦回歸免費演唱會，令粉絲意想不到的是歌單中居然出現超經典神曲〈Mic Drop〉！旋律一下ARMY全部跟著喊歌詞：「對不起媽媽」，嗨翻全場。BTS今晚7點起在首爾光化門舉辦免費的回歸演唱會，因是配合新歌舉辦的活動，因此許多粉絲以為會把新專輯《ARIRANG》的歌曲全部演唱會一遍，沒想到開場沒多久他們就唱起了超熱門的〈Butter〉，接著甚至演唱超經典神曲〈Mic Drop〉，讓全場ARMY瞬間熱血沸騰，還跟著歌詞嗨喊「對不起媽媽！」結尾時SUGA也還原超經典丟麥動作，讓現場、螢幕前的粉絲全部陷入回憶殺中。演唱完開場組曲後，BTS興奮跟現場近4萬粉絲粉絲問候：「從釜山演唱會之後讓大家等這麼久，真的很謝謝大家， 可以再次見面真的覺得很幸福，可以在光化門帶著新專輯跟大家見面、演出真的很幸福！」直呼本次光化門演出的機會對他們來說也是非常珍貴，謝謝大家願意到來。BTS防彈少年團昨日以第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》強勢回歸，睽違4年再次團體推出新作，不僅主打曲空降韓國音源排行榜冠軍，專輯銷量更在開售短短10分鐘內突破百萬張，加上預售量已經突破400萬張，今晚他們在首爾光化門舉辦免費回歸演唱會，全程將透過Netflix全球直播，讓不能來到現場的粉絲也能身歷其境。