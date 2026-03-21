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▲余天今晚在《鑽石舞台之夜》開唱，寶刀未老，觀眾聽得意猶未盡。（圖／記者林柏年攝影）

▲《鑽石舞台之夜》演唱會今晚在北流音樂中心登場， 余天（右3）使出招牌的巴掌秀，黃西田戴頭盔上陣也難逃魔掌。（圖／記者林柏年攝影）

胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會今（21）日在北流盛大開唱，整場晚會笑聲不斷。壓軸登場的國寶級天王余天一現身，瞬間將氣氛帶到最高潮！胡瓜感性透露：「我一通電話，大哥二話不說就答應出現，我真的好感動。」沒想到溫馨氣氛維持不到幾秒鐘，余天立刻在台上大展經典的招牌巴掌殺，連黃西田戴美式足球頭盔上陣，都難逃魔掌，讓全場觀眾笑到流淚。台上的脫口秀宛如過往秀場原汁原味重現，胡瓜為了討打火力全開，整晚竟然挨了余天整整4次巴掌！胡瓜先是狂虧余天資歷深：「大家都想聽你唱歌，因為你的歌聲是台灣歷史，聽說你還看過孫中山？」立馬換來清脆的第一掌。接著胡瓜又嫌棄余祥銓在余天代表作〈榕樹下〉加的Rap很難聽，火速吞下第二掌。為了不讓胡瓜一邊臉腫起來不平均，余天貼心補上第三掌幫忙平衡一下；最後胡瓜竟大膽脫口「看余天大哥是一次少一次」，理所當然地收下了第四掌，神級連發的地獄哏與清脆的巴掌聲，讓台下觀眾笑到岔氣。不只胡瓜遭殃，一旁的歐弟、康康也陸續被余天的「無影手」掃到。主持群眼看快要招架不住，趕緊請出資深前輩黃西田來幫忙訪問。沒想到黃西田超懂生存之道，竟然全副武裝、戴著「美式足球安全帽」驚喜出場，超狂的防禦畫面一出瞬間讓全場笑瘋！不過「道高一尺，魔高一丈」，黃西田在台上最終還是把頭盔脫了下來，當然也難逃大哥的「一掌」伺候。今天余天登場後，民國53年就出道的他罕見在台上吐露心聲，坦言自己已經「準備退休了」，讓台下歌迷相當不捨。胡瓜聽聞則笑回：「大哥出道的時候我才5歲。」可見兩人的深厚交情。雖然萌生退意，但余天依舊寶刀未老，以〈回鄉的我〉如同宣告重返舞台，接著嗨唱〈榕樹下〉並融入兒子余祥銓的Rap，最後更與主持群、黃西田合唱〈山南山北走一回〉，滿滿的回憶殺令人動容。整場近3小時的演出，在所有歌手上台謝幕中畫下完美句點。2026《鑽石舞台之夜》明（22）日下午4點還有一場演出，有李千娜加入，金曲歌王蕭敬騰擔任壓軸。而今明兩場演出的收益，將全數捐贈給「十方社會福利慈善事業基金會」與「臺大清寒希望獎助學金」。