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BTS新舊歌都唱 不敢相信真的能回歸

BTS防彈少年團帶著新專輯《ARIRANG》回歸，今（21）日台灣時間晚間7點在首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，這場睽違2年半的完整體回歸舞台一開場就火力全開，從《Body to Body》、《Hooligan》、《Butter》、《MIC DROP》一路唱到《SWIM》新舊歌交錯，成員更感激的說，不敢相信他們終於回歸了，讓台下也激動到落淚。成員們站上舞台的第一時間，也忍不住把這段時間的心情一次講出來，V先開口就有點不敢相信的說：「我們像這樣以完整體回歸這件事，老實說我到現在還是有點不太敢相信。」其他成員也立刻附和「沒錯」，JIMIN則先關心現場觀眾的狀況，「大家不會太冷吧？感覺有點冷，本來以為會再暖一點，結果比想像中還冷」，還一邊安撫粉絲一邊笑說「那我們得更努力一點才行了」，同時也叮嚀大家「不要感冒」，更直白說出「隔了很久了，我覺得我今晚絕對不會忘記」。柾國也坦言回歸前其實心情很複雜，「多少還是有點沒真實感、也有點害怕」，但今天真正站上舞台後只剩下單純的開心，「今天在大家面前表演，就只剩下開心了。」RM則進一步聊到專輯製作過程，透露團隊在洛杉磯一起工作2個月，回韓後持續完成製作，「我們想了很多，現在的我們的音樂到底是什麼」，整張《ARIRANG》就是在這樣的思考下誕生，強調把7人現在的狀態很誠實的放進作品裡。SUGA也補充，這次專輯想呈現的是「最真實的7個人」，希望讓大家看到比過去更成熟、成長的BTS，「終於能把它帶給大家，真的非常幸福」，而JIN則笑著收尾，把氣氛重新拉回舞台，「成員們已經介紹很多專輯內容了，那我今天想聊一下這個舞台，氣氛真的很好，那我們是不是該進下一首歌了？」隨後直接喊話ARMY：「準備好了嗎？Aliens let's go」，帶著全場進入下一段演出。