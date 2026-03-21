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▲BTS在光化門舉辦免費演唱會，吸引許多粉絲到場。（圖／翻攝自Netflix）

韓國天團BTS（防彈少年團）剛帶著第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸歌壇，為了宣告王者歸來，今（21）晚他們在光化門舉辦約一個小時的免費演唱會，經過一個小時的熱唱後，最後一曲他們帶來〈mikrokosmos〉，音樂一下讓許多ARMY瞬間爆哭直呼：「我的青春回來了！」BTS今晚7點起在首爾光化門舉辦免費的回歸演唱會，演出時間約一個小時，演唱完最後一首歌〈dynamite〉之後他們作勢要走下台，不過他們一個轉身回到舞台，並且放了〈mikrokosmos〉歌曲前奏，讓許多現場ARMY聽到音樂瞬間流淚，直呼「我的青春真的回來了」、「以為自己沒有那麼愛BTS，看完直播後再次入坑了！」BTS此次於光化門登場演出，一口氣帶來〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈2.0〉、〈Butter〉、〈MIC Drop〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈SWIM〉、〈Like Animals〉、〈NORMAL〉、〈Dynamite〉以及〈Mikrokosmos〉等12首歌曲，從強烈節奏一路唱到感性收尾，讓現場氣氛嗨到最高點。BTS防彈少年團昨日以第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》強勢回歸，睽違4年再次團體推出新作，不僅主打曲空降韓國音源排行榜冠軍，專輯銷量更在開售短短10分鐘內突破百萬張，加上預售量已經突破400萬張，今晚他們在首爾光化門舉辦免費回歸演唱會，全程將透過Netflix全球直播，讓不能來到現場的粉絲也能身歷其境。