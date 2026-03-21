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▲IVE在首爾INSPIRE Arena舉辦的演唱會出現有趣的場景，小孩在場館內聽演唱會，大人在外看BTS回歸直播。（圖／讀者提供）

家長滑手機等小孩 全在同步追BTS

▲IVE演唱會結束後，家長都往出口移動去「接小孩」。（圖／讀者提供）

不同世代同場追星 韓流影響力再擴散

▲IVE今天在首爾INSPIRE Arena舉辦演唱會，跟BTS回歸撞場。（圖／記者葉政勳攝）

韓國天團BTS（防彈少年團）回歸氣勢驚人，不只光化門演唱會吸引數十萬人潮，就連其他藝人的活動現場也被「間接影響」，《NOWNEWS今日新聞》記者的友人今（21）日前往韓國欣賞人氣女團IVE在首爾INSPIRE Arena舉辦的演唱會，原本場內外應該聚焦IVE演出，但場館外卻出現一個相當有趣的畫面——等待接小孩的家長們，幾乎清一色都在滑手機觀看BTS的Netflix直播，意外成為另類焦點。隨著IVE演唱會進行，許多未進場的家長選擇在場外等待孩子散場，然而現場畫面卻讓人哭笑不得，記者的友人透露，只見一排家長低頭滑手機，但螢幕內容幾乎一致，全都是BTS回歸演唱會的直播畫面，有人戴著耳機專心觀看，也有人邊看邊討論，甚至出現「比小孩還投入」的情況，讓現場氣氛充滿反差感。此次BTS回歸演唱會透過Netflix進行全球直播，讓無法親臨光化門現場的粉絲也能即時參與，正因如此，即便身處IVE演唱會場外家長們仍能同步觀看BTS舞台，形成跨場館「同時追星」的特殊現象，這也顯示串流平台的影響力，讓大型演出突破空間限制，隨時隨地都能收看。雖然IVE演唱會依舊吸引大批年輕粉絲進場，但場外家長群的行為，也讓人看到BTS的影響力已跨越年齡層，從孩子到家長，各自支持不同藝人，卻在同一時間共享追星氛圍，形成有趣對比，也有網友笑稱：「裡面看IVE，外面看BTS！」如此現象也成為近期韓網熱議話題之一。然而BTS回歸帶來的，不只有熱潮與商機，也伴隨一定程度的生活干擾。有首爾上班族反映，活動期間交通調整導致通勤時間延長；另有新人抱怨，原訂於附近舉辦的婚禮受到管制影響，賓客進出需配合安檢程序，讓重要時刻增添困擾。顯示天團效應在帶動經濟的同時，也對城市運作產生實質影響。