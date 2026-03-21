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BTS回歸很不安、很害怕 自認不特別被萬人安慰

BTS防彈少年團帶著新專輯《ARIRANG》回歸，今（21）日台灣時間晚間7點在首爾光化門廣場舉辦《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，睽違2年半再度以7人完整體站上大型舞台，現場不只接連帶來多首新舊歌曲，成員們也在演出中段直接打開話匣子，把這段時間的掙扎與不安一次說清楚，JIMIN還說：「我們其實不是什麼特別的人。」台下萬人立刻安慰：「才沒有！」畫面相當溫馨。BTS已經有2年多沒有表演，今晚以新歌《Body to Body》開唱，舞台氣氛一路嗨翻，JIN被現場反應震到，忍不住說「氣氛真的太好了，而且大家也很喜歡新歌，我整個人也跟著被帶起來！」還希望大家再尖叫一次。JIMIN一度形容「我們其實不是什麼特別的人」，沒想到遭現場萬人反駁「才沒有！」他被感動到的說：「太嗨了抱歉，我想說的是，我們其實跟大家一樣，每次都會害怕，這次準備舞台的時候也一樣會緊張，但是如果把這些心情全部帶著一起，Keep swimming一直游下去的話，總有一天，我們一定會找到自己的底，我們是這樣相信的，我們能做的其實就只有，不要停下來，一直持續做音樂，持續表演，把最好的樣子呈現給ARMY。」SUGA提到，在BTS暫停的那段時間裡，「我們一直在思考，什麼是我們該守住的，又有哪些是必須改變的，真的真的想了非常非常多，所以到現在，其實還是會有不確定、也會不安，但我們覺得，這些情緒本身，也是我們的一部分」。RM也說在這樣的轉捩點，成員也一直在思考，到底該做出什麼選擇？想成為什麼樣的藝人？做出什麼樣的音樂創作者，「我們問了自己很多問題，但答案其實不是在外面，而是在自己心裡，所以我們決定更傾聽自己的聲音，把那些不安甚至迷惘，都很誠實的放進作品裡，我覺得那就是這次這張專輯，是我們最想呈現的東西」。V也接著說，希望接下來的歌能帶給大家一點安慰和力量，隨後正式預告主打歌舞台，「那接下來，就來聽《SWIM》送給大家」，帶著全場進入這次回歸的核心主打歌《SWIM》表演。