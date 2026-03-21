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BTS新歌開場、壓軸選經典歌 歌迷聽到哭

BTS防彈少年團帶著新專輯《ARIRANG》回歸，今（21）日晚上在首爾光化門廣場帶來1小時的免費演唱會，總計吸引4萬多人前往朝聖。稍早演出結束，完整12首歌單正式曝光，從新歌《Body to Body》到經典代表作《MIC DROP》幾乎全數唱到，最後還加碼《MIKROKOSMOS》收尾，讓ARMY回憶殺湧現，悸動不已。BTS今晚回歸舞台開場沒在客氣，直接用新歌《Body to Body》揭開序幕，接著送上《Hooligan》，原以為他們會一路表演新歌，沒想到經典舊歌《Butter》、《MIC DROP》一首首出現，現場氣氛很快被帶起來。唱到中間時，成員們也停下來跟粉絲聊天，直言這2年的空白時間讓他們很不安，不確定該推出什麼樣的音樂，才可以讓大家看到成長的BTS。有人也說，「到現在還是不太敢相信能這樣回歸」，甚至擔心會不會被忘記，台下就用很直接的尖叫與應援回應，邊哭邊搖手燈證明他們沒有離開。演唱會最後，BTS再次驚喜送上經典舊歌《DYNAMITE》，全場直接變成大型合唱KTV，從頭到尾幾乎沒有冷場；原以為要結束，他們再加碼表演舊歌《MIKROKOSMOS》，前奏一下，整個現場燈海慢慢亮起來，7個成員站成一排把歌唱完，最後手牽手深深鞠躬，再回到主舞台鞠一次才正式結束今晚的演出，台下不少人已經紅了眼眶，直言：「終於等到偶像了！」《Body to Body》《Hooligan》《2.0》《Butter》《MIC DROP》《Aliens》《FYA》《SWIM》《Like Animals》《NORMAL》《DYNAMITE》《MIKROKOSMOS》