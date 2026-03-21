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▲世宗大王銅像是光化門廣場的重要地標，他們的回歸演唱會是全球矚目的盛事。（圖／美聯社／達志影像）

通勤被迫配合安檢 居民怒轟擾民

光化門具象徵意義 卻引發適切性爭論

韓國天團BTS（防彈少年團）回歸演唱會在首爾光化門廣場登場，吸引數十萬人潮聚集，卻也引發強烈反彈，由於維安等級全面升高，周邊區域實施嚴格管制，不少民眾反映即使只是經過該區域，甚至不是粉絲，也必須接受安檢與搜身，讓不少居民與上班族直呼「太誇張」，認為已嚴重影響日常生活。根據現場情況，光化門周邊不僅封路、改道，行人進出也需經過安檢程序，許多只是通勤或經過的民眾，仍被要求接受檢查，讓不少人感到不便與不滿，有網友直言：「又不是去看演唱會，為什麼也要被搜身！」甚至有人形容現場宛如大型國際峰會等級管制，質疑措施是否過度。相關消息在韓國與海外社群迅速發酵，留言區出現大量批評聲浪，有網友嘲諷：「一天內讓非粉轉黑粉也是成就。」也有人直言：「娛樂活動搞得像國家級事件。」甚至將矛頭指向政府決策，認為在市中心舉辦如此大型活動本就不妥，也有理性聲音指出，應將責任區分，不該完全歸咎於藝人本身。光化門廣場作為首爾核心地標，具有高度歷史與政治象徵，過去多用於國家活動或大型集會，此次作為演唱會場地也引發討論，支持者認為BTS選擇此地象徵「國家級文化輸出」具有代表性；但反對聲音則指出，市中心人流密集，本就不適合舉辦如此規模的娛樂活動，才會導致混亂與不便。不可否認，BTS回歸帶來龐大經濟效益與國際關注，但此次事件也突顯大型活動對城市運作的壓力，從交通管制到安全維護，再到民生影響，都成為討論焦點。如何在文化盛事與民眾生活之間取得平衡，未來恐怕也將成為韓國政府與主辦單位必須面對的重要課題。