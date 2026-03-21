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▲有網友在演唱會前在場外捕捉到小映（左）與霖霖（右）。（圖／翻攝自小映IG@yingcih_）

3人全程投入應援 氣氛嗨到不行

▲小映在IG曬出TWICE的專屬手燈。（圖／翻攝自小映IG@yingcih_）

大巨蛋三連唱 吸引各界名人朝聖

韓國人氣女團TWICE登上臺北大巨蛋開唱，不僅吸引大批粉絲朝聖，就連台灣啦啦隊女神也忍不住進場支持，昨（20）日首場有富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員Jessy到場朝聖，今日人氣啦啦隊女神林襄、小映與霖霖也被直擊現身觀眾席，低調融入人群觀看演出。之前林襄與霖霖曾在周杰倫大巨蛋演唱會時，被歌迷直擊站在椅子上因而挨轟，這次有讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「這次她們都很乖地在位子上應援，沒有站在椅子上！」事實上，林襄與霖霖過去曾在周杰倫大巨蛋演唱會時，被歌迷直擊站在椅子上應援，不過2人隨後透過社群公開道歉，獲得不少網友、歌迷以及粉絲諒解。此次TWICE演唱會，讀者向記者表示，林襄、小映與霖霖等人這次在觀眾席隨著音樂節奏應援，並且都「乖乖在位子上」，顯然已經記取教訓。林襄、小映與霖霖3人時而揮舞手燈、時而跟著唱跳，完全沉浸在演唱會氛圍中，雖然沒有特別高調現身，但仍被眼尖粉絲認出，紛紛拿起手機記錄這難得畫面，也讓演唱會討論熱度迅速升溫，不少網友也幽默表示：「這次很守規矩」、「有進步」，甚至有人笑稱「成熟了」，讓整起事件多了幾分輕鬆氛圍。隨著K-POP文化持續影響台灣娛樂圈，不少啦啦隊成員本身也是追星族，這次林襄與霖霖現身TWICE演唱會，也反映出跨界追星已成常態。從球場到演唱會，不同領域的粉絲文化逐漸融合，也讓娛樂產業之間的連結更加緊密。TWICE此次在台北大巨蛋連續3天開唱，不只一般粉絲搶票進場，就連藝人、網紅與啦啦隊成員也紛紛現身支持，從場內應援到場外話題，都顯示這場演出已不只是單純演唱會，而是一場席捲全台的娛樂盛事，持續創造各種討論焦點。