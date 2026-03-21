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▲BTS今晚在光化門舉辦免費演唱會。（圖／X@NetflixKR）

韓國天團BTS（防彈少年團）剛帶著第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸歌壇，為了宣告王者歸來，今（21）晚他們在光化門舉辦約一個小時的免費演唱會，活動將近尾聲時，金泰亨（V）原本想跟粉絲說「接下來是最後一首歌」，沒想到卻口誤說成「這是最後一場演出了」，嚇瘋台上成員。BTS今晚一口氣為粉絲帶來新曲、經典曲目串燒，活動進到尾聲時，V突然口出驚人地說：「這是我們的最後一場演出了」，讓其他成員瞬間嚇瘋直呼：「這樣太過分了！大家等這麼久耶！」原來是因為V許久沒有跟成員一起在公開場合表演，太緊張導致說錯話，不小心把「接下來是我們最後一首歌」說成了「最後一次表演」。BTS今晚7點起在首爾光化門舉辦免費的回歸演唱會，演出時間約一個小時，一口氣帶來〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈2.0〉、〈Butter〉、〈MIC Drop〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈SWIM〉、〈Like Animals〉、〈NORMAL〉、〈Dynamite〉以及〈Mikrokosmos〉等12首歌曲，從強烈節奏一路唱到感性收尾，讓現場氣氛嗨到最高點。BTS防彈少年團昨日以第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》強勢回歸，睽違4年再次團體推出新作，不僅主打曲空降韓國音源排行榜冠軍，專輯銷量更在開售短短10分鐘內突破百萬張，加上預售量已經突破400萬張，今晚他們在首爾光化門舉辦免費回歸演唱會，全程透過Netflix全球直播，讓不能來到現場的粉絲也能身歷其境。