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▲根據韓媒指出，BTS光化門演唱會沒有26萬名觀眾，約4.2萬而已。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

BTS感謝警察跟工作人員幫忙 讓他們能在光化門開唱

BTS光化門演唱會高估人潮 26萬變4.2萬

BTS防彈少年團今（21）日晚上在首爾光化門廣場舉行回歸演唱會，原先官方預估將吸引26萬人到場，南韓政府因此全面升級維安規格，警力從6500人追加至1萬5000人、恐攻警戒也拉高至「注意」等級，不過實際到場人數，警方估算僅約4萬2000人，與預期出現明顯落差，場外交通管制與安檢措施引發民怨，SUGA場上就提到：「感謝首爾市讓我們能在光化門演出，也謝謝現場辛苦的警察。」Jimin隨後補上一句「也很抱歉」，柾國則在離場前再次表示：「謝謝所有讓演出順利完成的工作人員。」BTS今天在光化門舉辦《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，演出結束時成員輪流致意，Jimin表示：「謝謝把光化門填滿的ARMY，也謝謝讓我們能在這麼特別的地方演出的所有人。」SUGA接著提到：「感謝首爾市讓我們能在光化門演出，也謝謝現場辛苦的警察。」Jimin隨後補上一句「也很抱歉」，柾國則在離場前再次表示：「謝謝所有讓演出順利完成的工作人員。」這場回歸演唱會之所以規模會拉到「國家級」，與BTS過往的國際影響力有關，從登上聯合國演講到出席各大國際頒獎典禮，成功為韓國K-POP在歐美市場打下基礎，所以在南韓被視為具代表性的文化輸出指標，加上已經超過2年沒有推出新作品，這次選擇在光化門免費開唱，被外界視為象徵性回歸，因此政府也全面動員應對可能出現的人潮高峰，從警力、消防到行政單位等1.5萬人進場支援，最終活動在高強度維安下順利落幕，未傳出重大安全事故。但問題也出在這套「最高規格」的管制上，演唱會周邊道路幾乎被層層封鎖，以舞台為中心向外延伸設置多道圍欄與警車防線，從積善路口到東十字閣一帶劃為限制區域，一般民眾難以自由進出，加上現場全面設置金屬探測門、進行人身檢查，不只觀眾，連路過民眾都必須接受安檢，導致不少人質疑措施過度，影響日常通行，讓這場原本主打免費共享的回歸演出，在熱鬧之外也留下不小爭議。今晚演出結束，根據《國民日報》報導，警方預估總人數只有4.2萬人，低於原先預期的26萬人，社群上也出現許多聲音，不少人表示：「浪費好多資源跟警力」、「很多大螢幕前面根本沒有觀眾，只有警察站在那邊」。至於為何人潮不如預期，不排除大家看到先前大規模維安與人潮預警後，選擇待在家看直播，避開現場可能出現的擁擠風險。