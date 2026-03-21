美國與以色列聯手襲擊伊朗後，伊朗展開大規模報復性攻擊，據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告以及《BBC》分析，在伊朗戰爭爆發後的前兩週，伊朗對美軍基地的打擊已造成約8億美元的損失，高於先前估算，顯示隨著衝突持續，美國付出的代價恐越來越高。
根據《BBC》報導，伊朗對中東美國資產造成的損失全貌目前尚不清楚，CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，「當地美軍基地的受損情形被低估了」，但坎西恩也補充表示，「儘管損失看來相當慘重，但確切金額需要等到獲得更多資訊時才能確定」。
伊朗對美軍基地的報復性打擊主要針對約旦、阿拉伯聯合大公國以及中東其他國家的美國防空系統、衛星通訊系統等資產。尤其是約旦一處美軍基地的薩德飛彈防禦系統雷達遭到攻擊，造成龐大損失，CSIS審查美國國防部預算文件發現，光是這套用於遠程攔截彈道飛彈的AN/TPY-2雷達系統，造價就高達4.85億美元。
根據BBC Verify對衛星影像的分析，伊朗至少對三處空軍基地重複發動多次攻擊，這些重複打擊顯示伊朗鎖定美國軍事資產造成破壞。據稱，俄羅斯已向德黑蘭當局分享中東地區關於美軍部署位置的情報。
雖然美軍基地的衛星影像存取受到美國限制，但《BBC》報導指出，伊朗的攻擊顯然把重點放在美軍基地的雷達系統，這些雷達系統就像是現代軍事行動的耳目，因此也是伊朗亟欲摧毀的目標。
無論如何，伊朗報復性打擊造成的損失僅占美國戰爭總成本的一小部分，有美國五角大廈官員透露，戰爭第一週就約花掉113億美元。
川普本週五依舊聲稱美軍在伊朗的表現「超棒」，但伊朗戰爭已令全球經濟陷入震盪，川普是否會派遣地面部隊攻擊伊朗依舊懸而未決，雖然川普說準備縮減美軍的行動規模，但有數千位美軍遠征隊員正在趕往中東，這場衝突會持續多久目前還看不出明確的落幕跡象。
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伊朗對美軍基地的報復性打擊主要針對約旦、阿拉伯聯合大公國以及中東其他國家的美國防空系統、衛星通訊系統等資產。尤其是約旦一處美軍基地的薩德飛彈防禦系統雷達遭到攻擊，造成龐大損失，CSIS審查美國國防部預算文件發現，光是這套用於遠程攔截彈道飛彈的AN/TPY-2雷達系統，造價就高達4.85億美元。
根據BBC Verify對衛星影像的分析，伊朗至少對三處空軍基地重複發動多次攻擊，這些重複打擊顯示伊朗鎖定美國軍事資產造成破壞。據稱，俄羅斯已向德黑蘭當局分享中東地區關於美軍部署位置的情報。
雖然美軍基地的衛星影像存取受到美國限制，但《BBC》報導指出，伊朗的攻擊顯然把重點放在美軍基地的雷達系統，這些雷達系統就像是現代軍事行動的耳目，因此也是伊朗亟欲摧毀的目標。
無論如何，伊朗報復性打擊造成的損失僅占美國戰爭總成本的一小部分，有美國五角大廈官員透露，戰爭第一週就約花掉113億美元。
川普本週五依舊聲稱美軍在伊朗的表現「超棒」，但伊朗戰爭已令全球經濟陷入震盪，川普是否會派遣地面部隊攻擊伊朗依舊懸而未決，雖然川普說準備縮減美軍的行動規模，但有數千位美軍遠征隊員正在趕往中東，這場衝突會持續多久目前還看不出明確的落幕跡象。
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