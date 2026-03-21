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▲「后藝花濃．舞動誠星」綠能花卉藝術節登場，民眾體驗一場融合美感與理念的春日盛會。（圖／后里區公所提供）

▲「后藝花濃．舞動誠星」綠能花卉藝術節登場，民眾體驗一場融合美感與理念的春日盛會。（圖／后里區公所提供）

台中后里區素有花卉之鄉美譽，擁有豐富花卉產業，以及豐沛水源與水利設施灌溉，后里區公所打造幸福宜居花鄉家園，今日在鎮安宮前廣場舉辦「后藝花濃．舞動誠星」綠能花卉藝術節，結合花藝展演、音樂藝術與永續議題，吸引民眾體驗一場融合美感與理念的春日盛會。后里區長賴同一表示，為了落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居的花鄉家園，採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居的綠色社區，透過花卉藝術節活動，在本所週邊與四號公園創作設置綠能誠信環保永續等意象之花卉裝置藝術，以宣揚淨零減碳及綠能誠信，突顯后里區花卉產業特色，這是我們幸福宜居綠能城市，堅持清廉陽光政治，提高政府效能的最佳表現。現場有市議員陳本添與邱愛珊、大甲分局副分局卓長家興、后里區農會總幹事陳清琪、后里區戶政事務所主任施勇全、后里清潔隊長曾錦煊、內埔國小校長蔣東益、轄區內里長、市政(民政)顧問、社區理事長；立法委員楊瓊瓔與陳清龍、市議員張瀞分及鎮安宮等亦派員共襄盛舉，此外，活動採公私協力舉行，結合產官學合作模式，邀請綠能誠信課程之大學教授學者專家，包括中興大學吳振發教授、逢甲大學黃智彥教授、吳鳳大學施沛潔教授、彰化師範及勤益大學程立民教授、靜宜大學謝佳伶老師、ESG淨零減碳永續專家洪伶慈老師等，以及花藝、植藝的師資專家謝志倫、徐張燕珠、賴怡伶、王儷妃、張菀瑜、陳一郎、阮映潔，師資陣容堅強，展開跨界交流。今日在后里鎮安宮前廣場的系列活動，是由后里區公所統籌策劃，經中興大學林仁昱教授與施沛潔教授藝術指導，音樂家張詠晴、洪伶慈、黃鴻文、雷建興、黃韾慧、莊佳宜、林艾艾老師及舞蹈家蝶舞舞團林麗榕、法界SIMG趙翠香、外埔區土風舞委員會羅世真、舞天王芳、金玉舞蹈社徐金玉、松如舞蹈團蔣秀葉、爾雅茶堂、台灣攝影學會攝影師劉義安、三原ㄕㄜˋ創意攝影工作室等老師籌劃，精彩演出引爆掌聲不斷。翌日（22日)在后里四號公園，還有音樂＆茶席饗宴也歡迎民眾參與。台中市政府政風處表示，相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題等，是目前國家重要的政策，融入聯合國SDGs（Sustainable Development Goals）12、15、16項目標，也是為落實行政院施政方針「推動綠色成長與2050淨零轉型」，健全綠能產業發展低碳環境，針對公務員及綠能業者與綠能設置相關之民眾與當地居民，宣導簡政便民等廉潔理念及倡議「淨零減碳」觀念，提升公眾對綠能產業發展之信心。