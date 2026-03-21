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▲謝金燕以超性感造型登上大港開唱舞台。（圖／出日音樂提供）

「姐姐」謝金燕今（21）晚以「初代大港女神」之姿，睽違多年重返「大港開唱」舞台，並擔任女神龍舞台首日壓軸，她穿著黑色透視洞洞裝加上性感Bra，一登場就讓高雄港區氣氛瞬間炸裂，接著她還在全場歌迷的氣氛烘托下，提到她離世的爸爸豬哥亮：「謝新達活派！」謝金燕今晚表演的最大彩蛋，就是她直接把「豬哥亮歌廳秀」搬上舞台，因為演出前網友狂喊「豬大哥沒有死」，甚至敲碗她能重現經典橋段，因此謝金燕也不負眾望，在舞台上安排與已故父親豬哥亮的「跨時空合作」，讓觀眾激動齊喊豬哥亮本名「謝新達」，謝金燕也感性說，如果爸爸在場一定會更開心，還笑稱他在大家心中就是「活派」，讓全場瞬間陷入又笑又感動的情緒中。謝金燕的舞台火力也完全沒在客氣，她一身超辣洞洞裝登場，她演出途中甚至越唱越嗨，直接把大港變成大型電音派對，更驚喜的是，謝金燕這次不只唱跳，還首度在大港化身 DJ，結合招牌台式電音風格，把氣氛推到最高點。歌單部分，謝金燕也誠意十足接連帶來〈練武功〉、〈一級棒〉等經典代表作，現場掀起萬人合唱，她更不忘對台下未滿20歲的年輕樂迷霸氣喊話：「叫我姐姐！」一句話完美展現她身為電音女王與大港女神的招牌氣場。