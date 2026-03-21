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2026九合一大選年底登場，台北市中正、萬華區議員參選人數「大爆炸」。日前傳出曾以無黨籍身分挑戰立委的知名主持人于美人，有意回鍋投入議員選戰。對此，國民黨台北市議員鍾小平直言，若于美人參選，恐導致泛藍陣營人數過多、票源分散，反讓民進黨「漁翁得利」，議員席次可能從3席增加至4席。于美人過去參選中正萬華選區立委失利，如今傳出可能轉戰議員，讓地方藍營陷入緊繃。若將于美人納入計算，非綠陣營參選人恐多達11人，藍白票源勢必分散。相較之下，民進黨布局底定，現任議員洪婉臻、劉耀仁拚連任，新人馬郁雯、張銘祐積極備戰，力拚突破目前3席格局。至於國民黨現有4席中已有3人確定爭取連任；應曉薇因京華城案官司纏身，可能由女兒應佳妤「代母出征」。此外，黨內已有4名新人表態參選，加上民眾黨吳怡萱、無黨籍徐立信等人來勢洶洶，非綠陣營競爭激烈。鍾小平表示，中正萬華藍白票源約占6成、民進黨約4成，一旦泛藍分裂，選票被稀釋，恐讓民進黨坐收漁利，于美人是否參選，牽動中正萬華區選情。