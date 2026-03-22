氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室 」專欄表示，今（22）日鋒面北移，北台灣呈現雨後轉晴的天氣型態，明（23）日至下週五（27日）各地保持晴朗穩定，白天南部有機會突破30度高溫，但下週六（28日）又有鋒面南下，北部、東部變天轉雨。
今北台灣雨後轉晴！明起白天暖熱：中南部熱破30度
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室 」專欄表示，今日晨觀測資料顯示，陸地雲層消散，降水回波在東半部外海，桃園以北有零星雨；桃園、苗栗有濃霧。低溫較與昨晨微升，截至4：22；各地區平地最低氣溫約在15、16度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日、微弱鋒面北移、北臺雨後轉晴，其他地區晴時多雲。今日各地區氣溫如下：北部15至28度、中部15至32度、南部16至33度、東部16至31度
明（23）日至週五（27日）、微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北臺接近30度、中南部則在30度以上）、早晚偏涼。東半部偶有局部零星飄雨的機率。下週三、四微弱鋒面的雲系靠近，影響很輕微、北臺雲量略增、東北部降雨機率略提高。
下週六起連2波鋒面襲台變天！北部、東半部有雨
最新模式模擬顯示，下週六（28日）微弱鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下週日、下下週一（29、30日）各地恢復晴朗、溫暖，東半部偶有局部短暫雨的機率。
下下週二（31日）另一微弱鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室 」專欄表示，今日晨觀測資料顯示，陸地雲層消散，降水回波在東半部外海，桃園以北有零星雨；桃園、苗栗有濃霧。低溫較與昨晨微升，截至4：22；各地區平地最低氣溫約在15、16度。
明（23）日至週五（27日）、微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北臺接近30度、中南部則在30度以上）、早晚偏涼。東半部偶有局部零星飄雨的機率。下週三、四微弱鋒面的雲系靠近，影響很輕微、北臺雲量略增、東北部降雨機率略提高。
最新模式模擬顯示，下週六（28日）微弱鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下週日、下下週一（29、30日）各地恢復晴朗、溫暖，東半部偶有局部短暫雨的機率。
下下週二（31日）另一微弱鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。