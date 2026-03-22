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伊朗駐印度大使館21日在社群平台X（舊稱推特）發文表示，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）指出，美國與以色列必須「立即停止」軍事行動，才能結束當前戰爭並防止衝突進一步擴大。根據路透社報導，裴澤斯基安21日稍早與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，期間指出應建立相關保障措施，才能避免未來再次發生類似的「侵略」行為。他也呼籲主要新興經濟體組成的金磚國家（BRICS）發揮獨立作用，阻止針對伊朗的侵略行為。據伊朗駐印度大使館透露，伊朗總統提議建立一個由西亞國家組成的「區域安全框架」，以在沒有外國干預的情況下確保和平。莫迪隨後也在X上發文寫道，他與裴澤斯基安通話時，曾譴責對中東地區關鍵基礎設施的攻擊。他進一步在文中重申了維護航行自由的重要性，並強調必須確保航道保持開放與安全。美國、以色列與伊朗的戰事已經邁入第四週，戰火持續延燒。有媒體消息指出，美國總統川普（Donald Trump）近日表示正考慮「逐步結束」戰爭，但美方官員普遍預期衝突仍將持續約2至3周。