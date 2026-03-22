美國、以色列與伊朗戰事持續，如今經歷三週的激戰後，有美國官員及知情人士透露，川普政府已開始就戰爭的下一階段展開初步討論，並評估與伊朗進行和平談判的可能形式。
根據美國媒體Axios報導，美國總統川普（Donald Trump）表示正考慮「結束」戰爭，但美國官員預計戰事仍將持續二至三週。與此同時，川普的顧問團希望開始為外交談判鋪路。
知情人士指出，川普特使庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）均參與了關於潛在外交方案的討論。
消息人士表示，任何潛在協議的核心條件，將包括重新開放荷姆茲海峽、處理伊朗的高濃縮鈾庫存，並針對伊朗核計畫、彈道飛彈及區域代理人武裝建立長期協議。
近日美國與伊朗雖無直接接觸，但埃及、卡達與英國一直在代為傳話。埃及與卡達告知美以雙方，伊朗有談判意願，但開出的條件非常強硬，其中包括停火、未來不重啟戰爭的保證及戰爭賠償。
美方的「六大承諾」清單
美國官員認為，戰爭已重挫伊朗實力，迫使其重回談判桌。美國也對伊朗提出了多項要求，其中包括：未來5年內不發展飛彈計畫、全面停止鈾濃縮、永久關閉納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）與福爾多（Fordow）核設施反應爐，並接受對離心機與相關設備的國際監督。
此外，美方也要求伊朗與區域國家簽署武器管制協議，將飛彈數量上限設為1000枚，同時停止對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門胡塞武裝（Houthi）及加薩哈瑪斯（Hamas）等組織的資助。
現實查核與談判瓶頸
伊朗過去多次拒絕美方的要求。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）21日表示，要恢復海峽正常化，美以必須停止攻擊並承諾未來不再犯。不過德黑蘭領導層也指出，與曾在談判後突然發動攻擊的川普政府交涉，難度極高。
至於川普，他19日表示並不反對談判，但目前無意接受伊朗提出的停火要求。一名美國官員指出，川普也將賠償要求視為「無法接受的起點」，顯示雙方在走向談判之前仍存在重大分歧。
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知情人士指出，川普特使庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）均參與了關於潛在外交方案的討論。
消息人士表示，任何潛在協議的核心條件，將包括重新開放荷姆茲海峽、處理伊朗的高濃縮鈾庫存，並針對伊朗核計畫、彈道飛彈及區域代理人武裝建立長期協議。
近日美國與伊朗雖無直接接觸，但埃及、卡達與英國一直在代為傳話。埃及與卡達告知美以雙方，伊朗有談判意願，但開出的條件非常強硬，其中包括停火、未來不重啟戰爭的保證及戰爭賠償。
美方的「六大承諾」清單
美國官員認為，戰爭已重挫伊朗實力，迫使其重回談判桌。美國也對伊朗提出了多項要求，其中包括：未來5年內不發展飛彈計畫、全面停止鈾濃縮、永久關閉納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）與福爾多（Fordow）核設施反應爐，並接受對離心機與相關設備的國際監督。
此外，美方也要求伊朗與區域國家簽署武器管制協議，將飛彈數量上限設為1000枚，同時停止對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門胡塞武裝（Houthi）及加薩哈瑪斯（Hamas）等組織的資助。
現實查核與談判瓶頸
伊朗過去多次拒絕美方的要求。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）21日表示，要恢復海峽正常化，美以必須停止攻擊並承諾未來不再犯。不過德黑蘭領導層也指出，與曾在談判後突然發動攻擊的川普政府交涉，難度極高。
至於川普，他19日表示並不反對談判，但目前無意接受伊朗提出的停火要求。一名美國官員指出，川普也將賠償要求視為「無法接受的起點」，顯示雙方在走向談判之前仍存在重大分歧。
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