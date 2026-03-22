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台股周五（20日）劇烈震盪，一度漲近300點，然而在中東情勢仍未解且近期跌深快速反彈下，盤勢很快拉低，且維持盤中震盪幅度超過600點，終場收在33543.88點，下跌145.8點，成交量9922.6億元，不過，周線仍收紅漲143點。專家指出，戰爭推高油價是股市最大系統風險，目前利空影響可控，市場更具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股，在趨勢未變之前，股價漲跌取決於趨勢而非評價，隨著部分AI主題標的創高，操作上不追高，可把握中東戰爭提供的進場點，非電部分，塑化類股相對強勢。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場主要聚焦在財報表現、密集的法人說明會與座談、NVIDIA GTC推高AI供應鏈及AI受惠族群的股價表現，也就是3月9日至今的大盤主流族群，包括CPO供應鏈，探針卡、PCB與半導體設備，相對吸睛。安聯投信台股團隊表示，相對偏好新興需求、價格調漲等議題，上游表現優於下游組裝業者，資金在電子類股中輪動，傳產僅原油塑化類股表現較佳；過去一周電子股漲勢居前，憑藉亮麗單月獲利，記憶體族群表現最佳，AI供應鏈普遍表現不俗。原油價漲推高塑化族群、特用化學股價。就國際情勢方面，安聯投信台股團隊表示，美伊戰爭開戰至今，股市多空與原油走勢息息相關，觀察布蘭特原油在3月9日盤中創下119.5高點，台股當日觸及相對低點；其後油價逐日走高並在3月19日觸及119.13次高點，但台股走勢趨向穩定且未再跌破3 月19日低點，這說明AI產業強勁基本面勝過中東局勢對台股衝擊。就策略面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，戰爭推高油價是股市最大系統風險，目前利空影響可控，中性看待此一風險，但對油價走勢仍建議保持警戒，方向上更具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；評價高低則取決於成長率優劣，且在高成長族群的投資，成長趨勢改變與否在投資決定的優先順序高於評價，在趨勢未變之前，股價漲跌取定於趨勢而非評價。但對油價走勢仍建議保持警戒，方向上更具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；評價高低則取決於成長率優劣，且在高成長族群的投資，成長趨勢改變與否在投資決定的優先順序高於評價，在趨勢未變之前，股價漲跌取決於趨勢而非評價。就基本面或題材面，安聯投信台灣團隊表示，GTC大會登場後，目光更聚焦在AI能更簡單主動解決問題，顯示未來AI應用將更無所不在，說明過去四年全球進入AI時代所需的算力投資及應用需求有望持續高成長，市場仍有很大空間，AI仍是做為投資的核心布局。在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，漲幅與波動呈現正相關，隨著部分AI主題標的創高，股價波動隨之放大，操作上不追高，可把握中東戰爭提供的進場點。AI帶動下產業陸續出現漲價，顯示供需結構改善，漲價題材也是近期投資主軸；非電部分題材，油價走高，塑化價格短期大漲，塑化類股相對強勢；股價下跌、股利殖利率走高，逢低有價值投資的空間，這部份依個股差異而定。就技術面和資金面，主流股乖離大，短期操作難度上升，布局要用更長的周期做基準；中東局勢使外資持續賣超，籌碼歸屬值得留意。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷也指出，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的 AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。