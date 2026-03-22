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戰略轉向：從「逐步結束」到「極限施壓」

中東地區戰火進入第4週，對全球能源市場造成衝擊。美國總統川普（Donald Trump）21日揚言，若德黑蘭當局不在48小時內重新開放荷姆茲海峽，美國將「打擊並徹底摧毀」伊朗的發電廠。川普21日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道：「從此刻起48小時內，如果伊朗不完全開放、且不帶威脅地恢復荷姆茲海峽通行，美國將打擊並徹底摧毀他們的各式發電廠」他更強調：「會從最大的那一座開始打起！」美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這項威脅標誌著川普言論的劇烈升級。川普先前雖然曾考慮打擊伊朗基礎設施，但曾語帶保留，擔心這會損害該國未來的重建能力。川普前一天（19日）才表是美國正考慮「逐步結束」在中東的軍事行動，並對如何恢復海峽航運的問題不以為然，宣稱「在某個時間點，它自己就會開放」。此外，他週四還曾表示已要求以色列總理納坦雅胡停止攻擊伊朗的油氣設施。不過川普此舉也等同於默認海峽的封鎖已成為伊朗手中極具威脅的籌碼。據外媒先前報導，全球約20%石油及大量天然氣需走易受伊朗控制的荷姆茲海峽航道。自中東戰事爆發以來，荷姆茲海峽航運幾乎陷入停滯，如今各國面臨油氣價格高漲。隨著美國國內油價持續攀升，美國官員正拼命試圖避免海峽面臨長達數月的長期封鎖。官員們私下承認，要重新開放這條關鍵水道，目前仍是一個缺乏明確解決方案的難題。