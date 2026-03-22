韓國超人氣女團TWICE自前（20）日起至今（22）日一連三天，在台北大巨蛋舉辦10週年巡演《THIS IS FOR》台北站演唱會。而昨日，來自韓國的燒肉品牌「金豬食堂」也公告今日將被包場，粉絲們紛紛猜測是TWICE要在演唱會結束後去慶功，有網友留言想要去「蹲點」等偶像，也有粉絲希望民眾別去餐廳打擾偶像行程。而曾經在台開過韓國品牌燒肉店的老闆邱千芳則是揭秘為什麼韓國人來到台灣，不去品嚐在地美食而總是要吃韓國燒肉的原因。
來自韓國的人氣燒肉品牌「金豬食堂」，公告3月22日「全天包場、不開放候位」，時間點因正好落在TWICE最終場當天，立刻引發粉絲們熱議，不少人發動要去門口「蹲點」迎接偶像；也有一派粉絲認為不該去打擾偶像行程，甚至有人還留言要小編刪文；後又有民眾留言護航餐廳，覺得本就有告知顧客義務因此發此文沒有問題。
「金豬食堂」在韓國本就是知名烤肉餐廳，台灣分店過去曾接待多位韓流大咖、團體，包括G-Dragon兩度來台後都選擇此處慶功，而Super Junior也造訪過。不過金豬食堂針對今日被包場一事，則是始終未透露究竟是誰將到場。
韓團演唱結束總選擇韓式燒肉舉行慶功宴 主因兩大緣由
不過也有人疑惑包含這些韓國大咖在內的韓國人來到台灣，怎麼沒有多去吃台灣在地美食像是小籠包、牛肉麵甚至台菜餐廳等，卻總是必去韓式燒肉店？曾經營過韓國燒肉店「新麻蒲海鷗」的老闆、也曾多年擔任韓國旅遊導遊的邱千芳則解釋，第一原因是韓國人飲食習慣太過根深蒂固，到國外沒幾天後就會懷念家鄉菜，所以韓國人出國旅遊總是會帶上韓國泡麵甚至是韓式辣醬，也因此會看到韓國人到了異國依然會找韓式料理店解饞。
第二個原因，則是因為韓國人習慣在慶功或是重要節慶時，必定選擇韓式燒肉餐廳聚餐，也因此才會造成這些韓團到來台灣，總是會在演場會行程結束時造訪燒肉餐廳，「可以大口吃肉、把酒言歡，就像台灣人在熱炒店那樣歡樂又熱鬧。」邱千芳說。
資訊來源：金豬食堂
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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不過也有人疑惑包含這些韓國大咖在內的韓國人來到台灣，怎麼沒有多去吃台灣在地美食像是小籠包、牛肉麵甚至台菜餐廳等，卻總是必去韓式燒肉店？曾經營過韓國燒肉店「新麻蒲海鷗」的老闆、也曾多年擔任韓國旅遊導遊的邱千芳則解釋，第一原因是韓國人飲食習慣太過根深蒂固，到國外沒幾天後就會懷念家鄉菜，所以韓國人出國旅遊總是會帶上韓國泡麵甚至是韓式辣醬，也因此會看到韓國人到了異國依然會找韓式料理店解饞。
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