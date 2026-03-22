來自日本的知名連鎖燒鳥品牌「鳥貴族」竟然也有吃到飽優惠！鳥貴族表示，高島屋店即日起正式推出「吃喝到飽方案」，每人只要899元就能無限爽嗑串燒、釜飯等美食，還能有生啤酒、沙瓦喝到飽，《NOWNEWS》整理規則、菜單一次看。
鳥貴族目前在台灣有5間分店，一次提供近百款菜色與飲料，主打串燒與酒飲均一價100元新台幣。而鳥貴族高島屋店此次則推出「吃喝到飽方案」，每人餐價899元，等於只要吃超過9 份串燒，或喝超過9杯酒款，就物超所值。
🟡鳥貴族高島屋店「吃喝到飽方案」規則一覽：
吃到飽時段：每日全時段供應
吃到飽菜單：串燒、釜飯與無酒精飲料、沙瓦、啤酒等。
吃到飽時間限制：用餐時間為120分鐘，自第一人進場起計，點餐時間為90分鐘，點餐時間結束後恕不再接受點餐。每人每超過用餐時間半小時內，加收100元超時費，以此類推。
訂位：官網訂位平台
備註：
一、同桌客人須一同購買吃喝到飽方案。
二、6 歲以下不計算人數，6歲至12歲（未滿）為半價，12歲以上以成人計費(須出示健保卡等證明)。
三、該方案包含所有食物與飲品，點餐時請每人一次一杯，續點以杯換杯，請勿共飲。
🟡鳥貴族其他分店優惠：
鳥貴族4間指定分店從即日起至4月30日推出平日免費續1杯優惠，只要點指定飲品，喝完第一杯，用空杯就能再換一杯同品項飲品。適用該優惠的分店為新光三越南西店、ATT 店、大巨蛋店、慶城店。
能免費續杯一次的指定飲品，包含清酒（黑松白鹿 冷／常溫／熱）、CHoya 梅酒、沙瓦（蜜桃／葡萄柚／百香果）、Highball、角 Highball、雙倍檸檬 Highball、無酒精飲料（可樂、烏龍茶、七喜、檸檬氣泡飲等）
「小福利麻辣鍋」將熄燈 四家分店推出4人同行1人免費
饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將在4月陸續結束營運。饗賓集團表示，熄燈前推出謝幕優惠，4月12日前至全台「小福利」門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。
「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，匯聚海陸食材，像是熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等肉品，還有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片等海鮮。自助餐檯上還有多種熟食包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點，通通無限量任吃。
資訊來源：鳥貴族、饗賓餐旅集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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吃到飽時段：每日全時段供應
吃到飽菜單：串燒、釜飯與無酒精飲料、沙瓦、啤酒等。
吃到飽時間限制：用餐時間為120分鐘，自第一人進場起計，點餐時間為90分鐘，點餐時間結束後恕不再接受點餐。每人每超過用餐時間半小時內，加收100元超時費，以此類推。
訂位：官網訂位平台
備註：
一、同桌客人須一同購買吃喝到飽方案。
二、6 歲以下不計算人數，6歲至12歲（未滿）為半價，12歲以上以成人計費(須出示健保卡等證明)。
三、該方案包含所有食物與飲品，點餐時請每人一次一杯，續點以杯換杯，請勿共飲。
鳥貴族4間指定分店從即日起至4月30日推出平日免費續1杯優惠，只要點指定飲品，喝完第一杯，用空杯就能再換一杯同品項飲品。適用該優惠的分店為新光三越南西店、ATT 店、大巨蛋店、慶城店。
能免費續杯一次的指定飲品，包含清酒（黑松白鹿 冷／常溫／熱）、CHoya 梅酒、沙瓦（蜜桃／葡萄柚／百香果）、Highball、角 Highball、雙倍檸檬 Highball、無酒精飲料（可樂、烏龍茶、七喜、檸檬氣泡飲等）
「小福利麻辣鍋」將熄燈 四家分店推出4人同行1人免費
饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將在4月陸續結束營運。饗賓集團表示，熄燈前推出謝幕優惠，4月12日前至全台「小福利」門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。
「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，匯聚海陸食材，像是熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等肉品，還有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片等海鮮。自助餐檯上還有多種熟食包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點，通通無限量任吃。
資訊來源：鳥貴族、饗賓餐旅集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！