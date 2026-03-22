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去年8月間台北市發生一起性騷擾事件，一名孫姓男子到餐廳內用餐，趁一名男服務生協助客人烤肉時，從後方偷襲式環抱對方，還親吻被害人臉頰，男服務生當場嚇壞，趕緊推開孫男並報警處理。台北地院近日審結，認定孫男觸犯性騷擾罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。事件發生在去年8月23日晚間7時43分，孫男前往某烤肉餐廳用餐，見1名男服務生背對著自己，在幫其他桌客人烤肉，突然起身，從後方環抱對方，強吻臉頰。應訊時，向檢警承認有環抱親吻對方，但卻辯稱當時是因為喝了酒，覺得好玩，才會有這樣的行為，並無性騷擾意圖。經過法官審理後認為，孫男自稱是受酒精影響才做出環抱、親吻男服務生，但依照監視器畫面顯示，孫男仍有使用手機，可見意識清醒，因此認定孫男自稱酒醉，屬卸責之詞。加上孫男與被害服務生原本並不相識，首次見面，案發當時正值服務生上班時間，且當時服務生正在桌邊幫其他客人烤肉，雙方並無任何情誼，難認定有要與孫男玩耍之意。法官認定，孫男的行為已經觸犯性騷擾罪，考量其有意與被害人和解，但最終未能調解成功，且仍未承認犯行，故判處孫男拘役20日，得易科罰金2萬元。