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伊朗軍方的報復清單

川普的極限施壓

美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出通牒，要求其在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則將轟炸境內發電廠。對此，伊朗迅速作出回應，警告若其設施遭到攻擊，將打擊美國與以色列在整個中東地區的所有基礎設施。根據Israel National News報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人發表聲明指出，如果伊朗的燃料與能源基礎設施遭到敵方攻擊，「所有屬於美國與以色列政權在該地區的能源、資訊技術以及海水淡化基礎設施，都將成為攻擊目標。」伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）隨後也發出警告，強調若基礎設施遇襲，伊朗將表現出「零克制」的報復態度。稍早，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一系列貼文，揚言若伊朗48小時內不完全開放海峽，美軍將「打擊並徹底摧毀」伊朗各地的發電廠，「且從最大的那一座開始」。川普反駁了關於他未達成戰爭目標的分析，宣稱「美國已將伊朗從地圖上抹除」。他寫道：「我的目標已經達成，而且比預期提前了數週！他們的領導層垮了，海軍與空軍都完蛋了，他們完全沒有防禦能力，現在想求和，但我不想！我們進度超前。」雖然川普週五曾暗示美軍在中東的行動可能很快會「收尾」，但他在與記者交談時明確表示，目前不打算與伊朗停火。據外媒先前報導，全球約20%石油及大量天然氣需走易受伊朗控制的荷姆茲海峽航道。自中東戰事爆發以來，荷姆茲海峽航運幾乎陷入停滯，如今各國面臨油氣價格高漲。隨著美國國內油價持續攀升，美國官員正拼命試圖避免海峽面臨長達數月的長期封鎖。官員們私下承認，要重新開放這條關鍵水道，目前仍是一個缺乏明確解決方案的難題。