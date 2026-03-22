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新北市三重區昨（21）日下午發生一起違規車輛逃逸事件，巡邏員警在福裕街攔查一輛跨越雙黃線的黑色賓士小客車時，駕駛陳男疑似藏有毒品煙彈，被發現後心虛逃逸。警方沿途多次追逐，為防止危害公共安全依法朝車輛開槍警示，目前仍持續追緝中，全案無人員傷亡。三重警分局巡邏員警在福裕街執行勤務時，發現一輛黑色賓士小客車違規跨越雙黃線，立即上前攔停盤查。起初，38歲的陳姓駕駛與44歲副駕駛林男還有配合，然而當陳男伸手進入褲子口袋欲取證件時，一顆疑似「喪屍煙彈」的違禁品被警員發現，陳男趕緊踩油門加速逃離巷子，導致一輛警用機車當場被撞。而陳男的車輛因遇到車陣停下，警員為防止危害發生，立即拔槍朝該車引擎蓋轟2槍，但駕駛陳男卻未停下，直接衝往重新橋方向逃逸。目前警方正持續追查其下落，陳男逃逸過程中多次違規，包括危險駕車、未禮讓行人、多次跨越雙黃線、轉彎未依標誌、圓環標誌路段倒車、多次闖紅燈、紅燈右轉，以及拒絕停車接受稽查逃逸等行為，將依公共危險等罪依法究辦。警方目前持續調閱監視器畫面，全力布網追緝陳男與林男到案，並將依公共危險罪（危險駕車）及相關毒品罪嫌依法究辦，同時深入追查毒品來源，從源頭防制，保障民眾安全。