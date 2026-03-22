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▲李多慧（如圖）熱跳〈Ms.Potato〉，畫面讓人不自覺一看再看。（圖／翻攝自李多慧Threads）

李多慧跟風跳〈Ms.Potato〉！不提陳土豆

▲陳土豆（如圖）來自中國廣東，名字引發網友的政治敏感神經。（圖／翻攝自陳土豆IG）

陳土豆是誰？26歲平頭女生掌握千萬流量

陳土豆〈Ms.Potato〉太洗腦！韓國啦啦隊女神李多慧也跟風挑戰，從其社群Threads上看見，她以雙馬尾造型亮相，穿著綠色針織背心搭配白色上衣與牛仔褲，大跳陳土豆的〈Ms.Potato〉，吐舌眨眼樣樣來，表情生動與肢體流暢，李多慧打去形容自己是「李馬鈴薯」，沒想到引來網友聯想「土豆」與「馬鈴薯」用法差異，上昇到政治話題，留言區掀起各方討論。李多慧熱跳〈Ms.Potato〉，影片中以綠色針織背心搭配白色上衣、牛仔褲亮相，綁起雙馬尾造型，俏麗又可愛，見她跟著音樂節奏扭腰擺臀，眨眼、嘟嘴樣樣來，眼神與鏡頭互動流暢又自然，讓人不自覺一看再看，李多慧跟上這波潮流，足見〈Ms.Potato〉火紅程度。有趣的是，李多慧配文笑說：「我現在是李馬鈴薯」，本來可愛的形容，卻刺激到網友敏感神經，從「土豆」與「馬鈴薯」用法差異牽涉至政治敏感話題，「多慧的政治敏銳度有點強，竟然是講馬鈴薯，respect」、「她說馬鈴薯？」、「這文字用法差別太明顯了。」留言區湧入大量評論，有人讚道李多慧用字遣詞，也有網友認為，「人家原唱的名字就叫土豆」、「這文字獄有必要嗎？」、「知道支語警察有多瘋還特別改成馬鈴薯」、「韓國人的中文是不是比台灣人好」，不過也有人呼籲從英文翻譯變無懸念，並不需要過度解讀。陳土豆來自中國廣東，1999年5月12日生，剃著平頭、打扮中性，自2024年7月起經營IG、拍攝短影片，風格自然又不做作，她以瞪大眼睛、嘟起雙唇當作招牌表情，時而再挑起眉毛或是吐舌眨眼，浮誇肢體讓人看了滿頭問號，卻又不小心嘴角失守，還想一看再看，解答「我剛剛到底看了什麼？」此外，陳土豆擁有大批流量的另一關鍵，正是其精準演技，演活各種情境之下的人世百態，無論是日常裡的姊妹淘、過年期間煩人的親戚、熱戀中或吵架的情侶、各國家的人，乃至於跟拍爆紅人物，像是周媛、陳妍希、《單身即地獄》節目片段等，陳土豆都活靈活現，展現貼近世代的創作軟實力。