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邊牧學4年還不會握手！主人崩潰：養到學渣了

▲飼主原以為莎拉智商不高，沒想到竟是下指令的語言錯了！（圖／翻攝搜狐）

邊牧學不會握手真相曝光！偏愛上海話超聰明

▲莎拉前飼主是位道地上海人，導致莎拉只聽得進去上海話。（圖／翻攝搜狐）

邊境牧羊犬（Border Collie，簡稱邊牧）以犬類智商第一聞名全世界，學習新指令通常只需重複5次以內，，讓他哭笑不得。根據《搜狐》報導，中國上海有位飼主4年前領養一隻邊境牧羊犬，並取名叫作莎拉（Sarah）。但他無奈表示，這段時間向莎拉下達指令，總是沒有辦法聽懂指令，要求坐下偏要站著，就連握手教學也是失敗連連，讓飼主一度以為養到一隻「邊牧學渣」。但飼主某天看到一部影片，用蹩腳的上海話向莎拉說：「手手伸出來，阿拉握一記（我們握個手）。」沒想到莎拉瞬間聽懂，且完整做出握手反應，讓飼主十分傻眼，發現莎拉並不是聽不懂，而是搞錯語言了！據了解，莎拉前飼主是位道地上海人，導致莎拉只聽得進去上海話。飼主笑說，莎拉第一次正確完成握手的當下，似乎眼神滿滿委屈，像在抱怨「這四年你到底在講什麼？」這段故事隨即在網路上爆紅，不少人紛紛笑說「這狗不是聽不懂，是懶得理外地人」、「不講上海話可是要喪失握手權的，你想清楚」、「實在不會說上海話也別勉強，要不你練練看英語呢？說不定牠也會」。