我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年桃園最強景點大洗牌！新冠軍在中壢市中心

2026桃園景點觀光人次排行（統計期間1月）

▲據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月桃園最強景點，由今年剛列入統計的中壢「六和商圈」登上第一。（圖／Gemin生成，記者潘毅監製）

▲大溪老街雖然暫時位居第8名，但假日遊客人潮還是相當多。（圖／Youtube@遊桃園 Taoyuan Travel）

桃園最強新景點「六和商圈」！中壢人假日最佳去處

▲隨著老街溪整治計畫完成後，在商圈設立周邊步道、公園綠美化工程及地下停車場，六和商圈已成為年輕人休憩、遊逛及時尚指標。（圖／六和商圈臉書）

桃園市最強景點榜單出現大洗牌效應！據觀光署公布2026年1月最新遊客統計數據，新冠軍由中壢區的「六和商圈」拿下，單月吸引129萬遊客人次到訪，剛列入統計就拿下冠軍，此外受到新景點加入的影響，大溪老街也在最新榜單中跌到第8名位置。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月桃園最強景點，由今年剛列入統計的中壢「六和商圈」登上第一，1月吸引129萬人次到訪，第二名同樣是新列入的景點桃園站前商圈，其餘桃園景點排名如下：而2025年拿下桃園最強景點的桃園高鐵商圈，卻一次性跌到了第4名，亞季軍桃園藝文特區商圈、青埔藝術運動園區也都有不小跌幅，被老街溪沿岸步道直接超越。除此之外，今年桃園最強景點當中，去年還能穩住第五名的大溪老街，也因為列入統計的強勢景點太多，排名也同樣下跌，目前暫居第8名的位置。事實上，2026年首度列入景點統計的「六和商圈」，從20多年前開始，就一直是中壢人的假日出遊常見去處，六和商圈以 SOGO百貨及威尼斯影城以及銀河廣場為核心，範圍包括中壢區中豐路、環北路、延平路及中美路等街區，結合周邊精品服飾店、咖啡館、特色餐廳等，加上金融機關林立，中壢區行政中心也位於此區，是當地最具代表的商圈。隨著老街溪整治計畫完成後，在商圈設立周邊步道、公園綠美化工程及地下停車場，六和商圈已成為年輕人休憩、遊逛及時尚指標，也是適合全家大小享受休閒時光的好地方。近期還時常舉辦聖誕市集、經典賽直播派對等活動，人氣也順利超車了距離中壢市區較遠的青埔高鐵站等商圈，成為桃園2026年最強景點！