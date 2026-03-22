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韓國與台灣：半導體命脈受威脅

印度進退兩難

核戰爭的夢魘劇本

各國反應不一

美國與以色列對伊朗發動密集的飛彈與轟炸襲擊，戰火持續延燒三週，也使得世界上最繁忙的水道之一荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價應聲暴漲。英國牛津大學危機研究所所長艾蒙（Mark Almond）接受《每日郵報》訪問時示警，並將衝擊高度依賴伊朗資源的台灣、韓國與印度等國家。其中，台灣半導體命脈恐因缺乏煉油副產品「氦氣」而停擺，面臨嚴峻的挑戰。在美以發動聯合攻擊之前，荷姆茲海峽曾是世界上最繁忙的水道之一。荷姆茲海峽位於阿拉伯聯合大公國（UAE）與伊朗之間，在2月28日之前每天有140艘船隻往返。但自開戰以來，僅剩90艘船隻通過，且大多航向中國。若美國在伊朗的反擊下無法維持航道開放，連這僅存的出口也將枯竭。這不僅重創了海峽以北的如科威特、伊拉克、巴林、卡達和阿聯等國家，更剝奪了全世界的油氣供應。艾蒙指出，伊朗煉油過程會產生一項至關重要的副產品「氦氣」，而氦氣是台灣與韓國半導體生產中不可或缺的媒介。為了確保精密電路在無菌環境中生產，製造艙內必須充滿氦氣，且氦氣也用作冷卻劑。缺乏氦氣將導致全球半導體短缺、經濟混亂。此外，韓國與台灣都遭受了嚴重的燃料短缺與價格上漲，其具侵略性的鄰國北韓與中國，可能會趁此虛弱時刻發動攻擊。印度總理莫迪（Narendra Modi）正處於進退兩難的局面。印度與西方及以色列的關係，比多數亞洲國家都更為密切，但其14.8億人口對廉價農作物的需求甚至超過了對石油的需求。這意味著印度需要大量人造肥料，而肥料生產依賴液化石油氣（LPG）。LPG主要由丙烷與丁烷組成，是原油煉製的副產品，而伊朗正是其主要來源。若缺乏LPG，印度將面臨災難性的糧食危機。此外，若化肥供應中斷，許多非洲國家可能會出現自 1980 年代以來未見的大規模饑荒。這項未預料的後果，可能成為對伊戰爭最具毀滅性的影響。隨著戰事升級，外界越來越擔心衝突會走向核子化。伊朗與俄羅斯聲稱，一枚以色列飛彈落在了伊朗南部布什爾（Bushehr）核電廠附近。該廠部分由俄羅斯技術人員操作，負責控制鈽燃料棒。目前傷亡情況不明。以色列在內蓋夫沙漠設有迪莫納（Dimona）核電廠。伊朗若攻擊該處，將在以色列造成類似車諾比的災難。伊朗甚至可能有能力在特拉維夫上空引爆利用核污染物的「髒彈」。雖然爆炸破壞力可能有限，但放射性落塵引發的長期疾病恐慌將導致全面混亂。屆時，擁有核武飛彈的以色列無疑將發動毀滅性反擊。不過在面對美國總統川普（Donald Trump）協防號召上，各國反應分歧。艾蒙分析，沙烏地阿拉伯、丹麥、阿根廷、羅馬尼亞可能對川普喊話伸出援手；英國與芬蘭則可能提供部分支援。法國、德國、義大利與日本則不太可能出手。同時，俄羅斯、中國與巴基斯坦則傾向暗中支援伊朗，中國更已減少約40%的伊朗石油進口量以擴充國內戰備庫存。