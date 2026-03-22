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嫉妒心理：她只是長得漂亮，你卻已經想電她

公平實驗：你不是拿得少，只是別人拿得太多

憤怒文化：不是你脾氣大，是祖先留下的暴力基因

冷靜技巧：吐納呼吸＋韓國老奶奶法，讓你不再爆氣

停止比較、調整情緒、看懂命運，才能真正快樂

▲《業力大腦》。（圖／時報出版提供）

你是否曾經因為別人的美貌、財富、成就而暗自不快？是否努力工作卻仍覺得不公平、不甘心？這些看似理性的感受，其實背後藏著深層心理與文化機制，而我們多數人從未察覺。簡少年，新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師，於其著作《》中分享了三個關鍵心理實驗，並結合面相學與文化觀察，提出破除不幸福的盲點與實用對策。他指出：「不是命不好，而是你太在意別人過得怎樣，卻看不見自己其實很好。」德國經濟學家阿曼・法爾克做過一個震撼人心的實驗——兩位女性面前各有兩個按鈕，一個會對對方施加電擊、另一個不會。按下電擊鈕者可得10美元。當實驗加入「外貌評價」這一變項時，若評審認為兩女生外貌相當，願意按下電擊鈕者為29.6%；但若另一位女性被評為「更漂亮」，這個比例竟飆升至70%以上。這代表什麼？人們會因嫉妒，合理化傷害別人的行為，只因對方長得好看。嫉妒會讓人找理由去攻擊他人，即使對方並未做錯什麼，甚至根本不認識。簡少年說：「這不就是小人之舉嗎？你對她沒怨沒仇，只是因為她長得比你好看就電她。那你活該衰運啊。」面相學也說得通：長相太出眾者，容易遭忌。紅顏雖不一定薄命，卻常因太美而成為箭靶。簡少年建議，如果你長得太好看但總覺得運氣差，試試讓外型柔和一點：圓臉、戴眼鏡，降低同性對你的戒心，運勢或許會順一些。另一項實驗探討公平與快樂。當人們完成任務後獲得獎勵時，大腦的快樂區域會被激活；但若發現別人做一樣的事卻拿到兩倍獎金，快樂感立即下降。這說明：快樂不是來自擁有，而是來自比較。社群媒體成了這種「比較」的溫床。別人的豪車、名牌、旅遊照，只會放大我們的失落。簡少年指出：「我們會誤以為自己不幸福，其實只是太常盯著別人過得好不好，卻忘了自己也已經不錯。」從面相角度來看，他提醒：「你羨慕的那個人，可能命裡注定失去摯親或有重大波折。你願意換嗎？」換句話說，別人的幸運也許伴隨不幸，你不見得承擔得起。理解這點後，我們才能真正停止比較、回到自己的幸福感上。第三個實驗則從文化角度切入。心理學家研究發現，美國南方人比北方人更容易暴力。原因竟與祖先職業有關——南方人多來自需要保護牲畜的牧民，因此發展出「榮譽文化」，強調回應冒犯的必要性；北方則多為農民，傾向穩定與合作。這套文化記憶其實延續至今。簡少年指出：「你開車被插隊時火冒三丈，可能不是你脾氣差，而是繼承了祖先的『畜牧文化基因』。」他解釋，祖先若是以放牧為生，因需保護牲畜避免被偷，容易發展出以暴力維護榮譽與財產的文化。這種價值觀會代代相傳，讓後代在面對挑釁時，本能地選擇強硬反應，哪怕現代早已不需要這樣的行為模式。若再加上「眉毛濃密」「眉眼距離近」這類面相特徵，情緒反應就更容易爆衝。簡少年提醒，這些人若不自覺調整，衝突將成為人生常態，也容易讓運勢一路走下坡。簡少年分享了兩個緩和情緒的方法。吸氣5秒→憋氣20秒→吐氣10秒，用鼻子完成這組1：4：2的呼吸循環，有助情緒穩定與大腦清明。當你快與家人、同事吵起來時，模仿韓國奶奶的語氣說：「宜樂啊，奶奶跟你說啊，沒這麼難啦～」用緩和語氣與名字開場，會讓對方瞬間失去攻擊慾望，進而打開對話空間。「吵架的往往是你最在乎的人，」簡少年說，「那為什麼不學著用愛說話？」簡少年總結：「嫉妒、比較、不公平與衝突，是你不快樂的根源；不是你不努力，而是你陷在錯的迴圈裡。」當我們學會冷靜、客觀地看待情緒與他人，學會透過面相觀人知己、掌握命運，也就有機會從比較與情緒中抽身，回到內在真正的穩定與喜悅。