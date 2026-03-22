JYP女團TWICE 20日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「THIS IS FOR」世巡演唱會台北站，子瑜二度回家鄉開唱，心情特好的她還用台語跟ONCE（粉絲暱稱）喊話，逗樂全場5萬人。子瑜此次提早返台和家人團聚，很多人不知道，子瑜家中成員除了爸媽還有一名大她7歲的哥哥，子瑜過去在節目中自爆小時候都被哥哥揍，還說：「這可以講嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
子瑜自爆常被哥哥揍　笑問大家不是都這樣

子瑜2024年到前輩宣美的網路節目作客，宣美好奇子瑜有沒有兄弟姊妹，她說自己有一位大7歲的哥哥，宣美再問哥哥會不會對她很嚴厲，子瑜害羞說：「這可以講嗎？但我小時候很常被揍！」語畢，宣美和場外的工作人員笑彎了腰，子瑜笑問：「大家不是都這樣嗎？」

接著，宣美大笑說：「怎麼會打這麼漂亮的妹妹！」不過子瑜隨後也透露，長大後哥哥很照顧她，「他真的對我很好...他現在反而有點過度保護了！」宣美又說：「但他小時候常常揍妳！」子瑜笑回：「對！」

▲子瑜在節目上透露，家中還有一名大她7歲的哥哥。（圖／Studio 특YoUTube）
▲子瑜在節目上透露，家中還有一名大她7歲的哥哥。（圖／Studio 특YoUTube）
子瑜親哥哥超級低調　曾經婉拒錄製節目

不同於子瑜的父親周羿呈、母親黃燕玲都曾經在公眾視野下曝光，子瑜的哥哥則非常低調，幾乎從來沒有露過臉，之前有電視節目想邀請子瑜的家人一起錄製節目﹐但因為哥哥婉拒露面只好作罷。

子瑜的粉絲團多年前分享一張子瑜和媽媽、表妹的合照，後方一名穿POLO衫的年輕男子疑似就是子瑜的親哥哥，有ONCE留言：「我想看子瑜哥哥，應該很帥，哈哈！」

▲疑似子瑜親哥哥（未露臉者）的照片，曾經被ONCE分享在粉絲團上。（圖／ILUVYU IG@tzuyu.tw）
▲疑似子瑜親哥哥（未露臉者）的照片，曾經被ONCE分享在粉絲團上。（圖／ILUVYU IG@tzuyu.tw）

TWICE大巨蛋開唱倒數！周子瑜人生最大黑歷史被挖出：很大的失誤

TWICE子瑜小學、國高中五官變化一次看　同學掛保證：絕對沒整

TWICE子瑜多念舊情？每年見嘻小瓜一面還送禮　師徒情誼超過10年

相關新聞

子瑜接棒GD？粉絲認定金豬食堂被TWICE包場　蹲點行動即將展開

TWICE周子瑜洗澡裸照太害羞！250萬人看光　ONCE自豪：台南第一美

子瑜首登大巨蛋！TWICE開唱粉絲齊喊歡迎回家　Solo舞台逼哭粉絲

子瑜回台北開唱哽咽快哭了　娜璉突喊「我是子瑜的姐姐」爆笑反轉