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▲子瑜在節目上透露，家中還有一名大她7歲的哥哥。（圖／Studio 특YoUTube）

▲疑似子瑜親哥哥（未露臉者）的照片，曾經被ONCE分享在粉絲團上。（圖／ILUVYU IG@tzuyu.tw）

JYP女團TWICE 20日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「THIS IS FOR」世巡演唱會台北站，子瑜二度回家鄉開唱，心情特好的她還用台語跟ONCE（粉絲暱稱）喊話，逗樂全場5萬人。子瑜此次提早返台和家人團聚，很多人不知道，子瑜家中成員除了爸媽還有一名大她7歲的哥哥，子瑜過去在節目中自爆小時候都被哥哥揍，還說：「這可以講嗎？」子瑜2024年到前輩宣美的網路節目作客，宣美好奇子瑜有沒有兄弟姊妹，她說自己有一位大7歲的哥哥，宣美再問哥哥會不會對她很嚴厲，子瑜害羞說：「這可以講嗎？但我小時候很常被揍！」語畢，宣美和場外的工作人員笑彎了腰，子瑜笑問：「大家不是都這樣嗎？」接著，宣美大笑說：「怎麼會打這麼漂亮的妹妹！」不過子瑜隨後也透露，長大後哥哥很照顧她，「他真的對我很好...他現在反而有點過度保護了！」宣美又說：「但他小時候常常揍妳！」子瑜笑回：「對！」不同於子瑜的父親周羿呈、母親黃燕玲都曾經在公眾視野下曝光，子瑜的哥哥則非常低調，幾乎從來沒有露過臉，之前有電視節目想邀請子瑜的家人一起錄製節目﹐但因為哥哥婉拒露面只好作罷。子瑜的粉絲團多年前分享一張子瑜和媽媽、表妹的合照，後方一名穿POLO衫的年輕男子疑似就是子瑜的親哥哥，有ONCE留言：「我想看子瑜哥哥，應該很帥，哈哈！」